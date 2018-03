El 15 y 16 de marzo de 2018 se desarrollará la vigésima edición de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma. Será gratuita y abierta a toda la población. El glaucoma, principal causa de ceguera no reversible en todo el mundo, es una enfermedad del ojo que deteriora paulatinamente la vista sin presentar síntomas.

El Consejo Argentino de Oftalmología organizará, junto con la Asociación Argentina de Glaucoma y la Fundación para la Investigación del Glaucoma, su tradicional Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Glaucoma el 15 y 16 de marzo de 2018, día en que finaliza la Semana Mundial del Glaucoma, impulsado por la World Glaucoma Association.

Durante la campaña, se efectuarán controles gratuitos de presión intraocular y exámenes de la papila del nervio óptico a todos los pacientes que se presenten a los centros de atención ubicados en todo el país. Los objetivos de la campaña serán:



Detectar personas con alteraciones compatibles con glaucoma.

Derivarlas a su oftalmólogo o a su médico de cabecera.

Registrar los datos obtenidos, posibilitando un ulterior análisis estadístico.

La campaña se organiza ininterrumpidamente desde 1997, gracias a la colaboración desinteresada de centenares de oftalmólogos argentinos y al apoyo de distintas empresas de la industria oftalmológica. Será la XXIIª edición ininterrumpida de este evento. En la actualidad, son sus coordinadores los Dres. Daniel Grigera, María Angélica Moussalli y Alejo Peyret.





Qué es el glaucoma

El glaucoma es una enfermedad de los ojos que genera daños irreversibles en la vista. Es peligroso porque no suele presentar síntomas en sus comienzos. Por esta razón, se lo suele llamar “el ladrón sigiloso de la visión”.

Dentro del ojo hay un líquido transparente que se genera y se elimina constantemente. A veces, por distintas razones, la salida de ese líquido por sus canales naturales se obstruye, lo que aumenta la presión dentro del ojo. Esta presión intraocular alta comprime el nervio óptico y los pequeños vasos sanguíneos que lo nutren, produciendo daños paulatinos pero irreversibles.

El examen de detección del glaucoma es rápido e indoloro. El oftalmólogo revisa a sus pacientes con diferentes aparatos para observar el fondo de sus ojos y tomar su presión intraocular. En caso de detectar posibles síntomas de glaucoma (presión intraocular alta o algún daño en el fondo de ojo), el oftalmólogo realizará otros estudios para evaluar la necesidad de iniciar un tratamiento. Estos estudios forman parte de la consulta habitual.

Si bien la pérdida de visión ocasionada por el glaucoma no se puede recuperar, su progreso se puede detener mediante gotas que reducen la presión en el ojo. Los pacientes con glaucoma deben aplicarse gotas oftálmicas todos los días y hacerse controles periódicos con su oculista. Es importante destacar que el glaucoma no tratado lleva a la ceguera en forma irreversible.



Quiénes deben cuidarse del glaucoma

El glaucoma puede afectar a cualquier persona. Sin embargo, si usted presenta alguna de estas características, es ideal que esté más atento:

Personas mayores de 40 años.

Personas con familiares directos que padecen glaucoma (padres, hermanos, abuelos).

Personas que han sufrido traumatismos en los ojos.

Personas que usan corticoides (en cualquier formato).



El glaucoma en números

El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Se estima que existen 4,5 millones de personas ciegas a causa del glaucoma. En la Argentina, lo padecen más de un millón de personas. Esta patología prevalece en más del 3 % de la población de mayores de 40 años y del 7% en mayores de 75 años.



Campañas anteriores

La Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Glaucoma se organiza cada año desde 1997 y está dirigida a toda la población, sin límite de edad. Hasta 2016, más de 65.000 pacientes habían sido controlados en el contexto de este emprendimiento solidario.

Esta campaña es posible gracias al aporte solidario de centenares de médicos oftalmólogos en todo el país y al apoyo económico y logístico de distintas empresas de la industria oftalmológica argentina.

El Consejo Argentino de Oftalmología le recuerda a la población que el tratamiento de la enfermedad del hombre, su detección, prevención y la protección y promoción de la salud son objeto de la Medicina y que el médico oftalmólogo es el único profesional con la capacitación necesaria para realizar esta tarea dentro de su área de incumbencia.



Para solicitar turnos e información adicional, por favor comuníquese con:

Clínica de ojos Rafaela

03492-501800

Bolívar 133 – Rafaela