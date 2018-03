Aldosivi ganó en Corrientes y alcanzó a Atlético en la punta

Anoche se cerró la décimo octava fecha de la B Nacional con el triunfo de Aldosivi por 1 a 0 ante Boca Unidos en Corrientes, victoria que le permitió alcanzar a Atlético de Rafaela en lo más alto de la tabla de posiciones. Ahora, el “Tiburón” depende de sí mismo para quedarse con el ascenso directo a la Superliga ya que la “Crema” debe quedar libre dentro de dos capítulos.El elenco marplatense se impuso con gol de Maximiliano Velázquez, a poco de comenzado el segundo tiempo.Durante los primeros 45′ correntinos y marplatenses ofrecieron un pobre espectáculo más allá de las buenas intenciones del visitante.El mal estado de la cancha no ayudó, es cierto, pero a los dos les faltó precisión y por eso prácticamente no hubo situaciones de riesgo frente a los arcos.Todavía quedan siete fechas por jugarse pero el certamen está que arde. Irregular para todos. En la fecha que se fue, los empates estuvieron a la orden del día. Incluso el que más festejó fue San Martín de Tucumán, que le tocó quedar libre y nadie pudo sacar provecho de esto para despegarse en la tabla. Todo sigue muy apretado y sin respiro.En Campana, Villa Dálmine y Brown de Adrogué igualaron 0 a 0, idéntico resultado para Agropecuario de Carlos Casares en su visita al Deportivo Riestra; mientras que el Deportivo Morón también igualó y fue 1 a 1 ante Mitre de Santiago del Estero, próximo rival de la “Crema”.De los que aparecen en los primeros lugares el único que logró sumar de a tres fue Almagro, que en la próxima se medirá con el “Santo” tucumano, superó de visitante 4 a 2 a Nueva Chicago. El “Tricolor” aún no quedó libre y llegó a los 29 puntos. Entre los cinco elencos que vienen con 27 unidades también aparece Gimnasia de Jujuy, que derrotó 2 a 0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn.El líder de la B Nacional, Atlético de Rafaela, retornó en la mañana de ayer los entrenamientos luego del empate del último viernes ante All Boys en barrio Alberdi y ya se prepara para su próximo objetivo: Mitre de Santiago del Estero.La “Crema” estará visitando, por primera vez en su historia, al elenco santiagueño en uno de los juegos correspondientes a la 19ª fecha. Dicho cotejo irá a las 17 hs, adelantándose al horario de las 19 que estaba programado.19- Mitre de Santiago del Estero (V), 20- Deportivo Morón (L), 21- Libre, 22- Boca Unidos de Corrientes (V), 23- Quilmes (L), 24- Sarmiento de Junín (V), 25- Villa Dálmine (L).19-Quilmes (L), 20- Sarmiento de Junín (V), 21- Villa Dálmine (L), 22- Gimnasia de Jujuy (V), 23- Los Andes (L), 24- Deportivo Riestra (V), 25- Sp. Estudiantes de San Luis (L).19- San Martín Tuc. (L), 20- Libre, 21- Instituto (V), 22- Juventud Unida G. (L), 23- Agropecuario (V), 24- Flandria (L), 25- Guillermo Brown (V).