La próxima fecha de la B

Este martes se estarán confirmado los días, horarios y árbitros de la 19ª fecha de la B Nacional, que se jugará entre el viernes 16 y lunes 19 de marzo.La misma tendrá al Deportivo Morón como "ventana" y se producirán los siguientes cruces: Agropecuario vs Estudiantes San Luis, Aldosivi vs Quilmes, All Boys vs Boca Unidos, Almagro vs San Martín(Tuc), Brown de Adrogué vs Gimnasia (Juj), Ferro Carril Oeste vs Villa Dálmine, Flandria vs Dep. Riestra, Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Los Andes, Independiente Rivadavia (Mza) vs Sarmiento (Jun), Instituto (Cba.) vs Nueva Chicago, Juventud Unida de Gualeguaychú vs Santamarina de Tandil, Mitre de Santiago del Estero vs Atlético de Rafaela.