Vettel, la flecha roja

Con un clima más benévolo que durante la primera semana de pruebas de pretemporada, la Fórmula 1 completó, entre el martes 6 y el viernes 9, la segunda sesión de prácticas libres en el circuito catalán de Montmeló. Estos tests fueron los últimos de los equipos de la Máxima, que ya preparan todo para el primer compromiso del calendario 2018, el 25 del corriente con el Gran Premio de Australia en Melbourne.Ferrari fue el team más destacado con doblete y récord a la pista incluido. El referente de la Scuderia fue el alemán Sebastian Vettel, quien el jueves rompió los relojes al establecer 1m17s182. De esta forma, Seb mejoró en 865/1000 el tiempo que había marcado el lunes el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) y que se había convertido en la barrera a batir tras mejorar el 1m18s339 marcado por el brasileño Felipe Massa (Ferrari) en 2008.Detrás de Vettel se ubicó en la tabla general su compañero finlandés Kimi Räikkönen con 1m17s221. Sin dudas, este 1-2 llena de motivación a los tifosi, aunque bien vale aclarar que ambos pilotos lograron estos cronos con los neumáticos híper blandos, los más rápido de la nueva gama de Pirelli para el presente ejercicio y que estarán disponibles en algunas carreras (la primera de ellas, el GP de Canadá del 10 de junio). Esas gomas súper veloces también las usaron los otros tres pilotos que completaron el Top 5 en el acumulativo: el español Fernando Alonso (McLaren), 1m17s784; Ricciardo, 1m18s047; y el también ibérico Carlos Sainz (Renault), 1m18s092.Mercedes, que había dominado en la primera parte de los ensayos con el campeón inglés Lewis Hamilton, cumplió un buen trabajo, que no se reflejó en la posición final de sus representantes. Hamilton quedó octavo en la general y el finlandés Valtteri Bottas, décimo. Sin embargo, el objetivo planteado se cumplió con creces: girar, girar y girar, apostando a una buena puesta a punto con todas las gomas disponibles.En cuanto a McLaren, tuvo algunos problemas pequeños con el motor Renault, aunque eso no le impidió completar una buena cantidad de kilómetros, algo que no había logrado en las últimas pretemporadas con Honda como proveedor de sus unidades de potencia.Ahora todos los cañones apuntan a Melbourne cuando se abra un nuevo capítulo en la historia de la categoría más importante del planeta.