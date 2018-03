“El auto funciona bien”, expresó Nico González

Ante más de 35.000 fanáticos, el Turismo Carretera concretó el fin de semana pasado la segunda presentación del año en el autódromo Parque Provincia del Neuquén, donde se disputó la primera fecha especial del año.La pista fue uno de los escenarios donde Nicolás González debió pelear para poder ser protagonista. Los boxes también fueron territorio de contienda a la hora del cambio de neumáticos donde el equipo A&P Competición funcionó muy bien devolviendo al rafaelino a pista con algo de ventaja. El mayor trabajo lo hizo el piloto de Torino, quien supo concretar maniobras muy al límite para llegar desde el puesto 25 al 8º, sin dudas una de las mejores ubicaciones del piloto de nuestra ciudad en su tercera temporada en la máxima categoría del automovilismo de nuestro país, desde donde vería caer la bandera a cuadros sobre la trompa de su auto. González habló tras haber finalizado la competencia que tuvo como claro vencedor a Jonatan Castellano, el piloto de Dodge, y esto fue lo que comentó. “Tuvimos una final muy buena y la oportunidad de poder avanzar en el primer bloque, logrando un excelente puesto 12. Sumamos buenos puntos que es muy importante. Veníamos bien, llegamos a estar 8vos, pero sin querer me despisté y perdí la posición. Lo importante es que llegamos y sumamos buenos puntos y el auto funciona bien. Hay que acertarle a la puesta a punto los viernes para poder ser protagonistas”. González tiene ahora la próxima cita en casi 20 días, cuando el TC visite la provincia de San Luis el 1 de abril y sea el momento de correr la tercera fecha del calendario en el autódromo Rosendo Hernandez de la capital puntana. Nicolás está en el puesto 15 del campeonato con un total de 37 puntos.Parece que las carreras especiales llegaron para quedarse en el TC, al menos en cuatro ocasiones en 2018. Las que tienen paradas obligatorias en los boxes, como la del domingo en Neuquén, generan un mayor compromiso del equipo. A favor y en contra opinaron varios pilotos referentes. “Soy purista y no me gustan esta clase de carreras o mini torneo. Pero es algo que debemos acatar”, afirmó Agustín Canapino (Chevrolet). “Tampoco soy partidario de estas cosas, pero tal vez le encuentro la vuelta a la mayor participación del equipo”, sostuvo Facundo Ardusso (Torino). “Me gusta más una carrera tradicional donde dependa más del piloto”, dijo Juan Bautista De Benedictis (Ford). “No me disgustan este tipo de carreras, pero prefiero las tradicionales”, comentó Josito Di Palma (Torino). “Está bueno porque ya te predisponen de otra manera. Trabajás con el equipo y estás más en contacto”, expresó Emiliano Spataro (Torino). “Me gustan porque abren un panorama diferente. Dan intercambio de posiciones”, aseguró Matías Rossi (Ford). “Comparto las carreras especiales porque me motiva distinto y siempre me pongo una ficha”, concluyó Juan Manuel Silva (Ford). Y al público, ¿le gustará este formato?