Preguntas frecuentes

- ¿Qué es? Es una campaña nacional de detección del glaucoma, una patología que no suele tener síntomas en sus comienzos pero que, si no es tratada a tiempo, puede desembocar en ceguera.- ¿Quién la organiza? El Consejo Argentino de Oftalmología, la institución que nuclea a todos los oculistas del país.- ¿A quién está dirigida? A toda la población, sin límites de edad.- ¿Cuántos días dura? Dos, el 15 y 16 de marzo de 2018.- ¿En qué sedes y horarios? Habrá sedes en todas las provincias argentinas. Cada sede decide el horario en el que atiende. Los datos se publican en la web del evento.- ¿Tiene algún costo para los pacientes? No, es absolutamente gratuito.- ¿En qué consiste la campaña? Se efectúan controles de presión intraocular y exámenes de la papila del nervio óptico con el objetivo de detectar o descartar síntomas de glaucoma.- ¿Son exámenes dolorosos? No, son totalmente indoloros.- ¿Cuánto tiempo dura la atención médica? Todo se realiza en un par de minutos.- ¿Tengo que pedir turno? Sí, llamando al 03492-501800.- ¿Qué sucede como resultado del examen? Se comunica al paciente en pocos minutos si hay indicios de que está desarrollando una patología o no y se le informan los pasos a seguir.