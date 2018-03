Habeas corpus de Oscar Parrilli

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, presentó ayer un "habeas corpus preventivo" ante la sospecha de que el juez Claudio Bonadio pudiera privarlo de la libertad en los próximos días, en el marco de la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán."Mis abogados patrocinantes acaban de presentar un habeas corpus preventivo. Hay acciones que tienden a privarme de la libertad ambulatoria, por una serie de elementos que sabemos están ocurriendo en el juzgado", denunció el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).Parrilli, que se encuentra procesado sin prisión preventiva en esta causa por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA, afirmó que sus abogados plantearon que el magistrado "está próximo a ordenar nuevas detenciones" y denunció que el objetivo de esa maniobra es "generar una cortina de humo" para desviar la atención de la opinión pública."Tenemos un Gobierno con un serio problema de gobernabilidad; por eso buscan generar una cortina de humo para ver cómo llegan al Mundial: han puesto en marcha el plan presos políticos dos", señaló Parrilli."Yo no soy el único. Antes del Mundial buscan detener a sindicalistas, políticos opositores, entre los que estoy yo, y empresarios, con el fin de distraer a la opinión pública y darle satisfacción a un sector social que los apoya", denunció en declaraciones a Radio Del Plata.En este expediente, que ya fue elevado a juicio oral, los principales acusados son la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner (sobre quien pesa un pedido de desafuero en el Senado) y el ex canciller Héctor Timerman, quien fue beneficiado con la excarcelación extraordinaria por "razones humanitarias", a raíz de su delicado estado de salud.