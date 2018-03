Abuelas preocupadas por las "prisiones domiciliarias"

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Las Abuelas de Plaza de Mayo manifestaron su "preocupación frente al intento de otorgar la prisión domiciliaria a delincuentes de lesa humanidad" tras conocerse el pedido para acceder a este beneficio por parte de Francisco Gómez, condenado por apropiarse de Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit, hijo de desaparecidos durante la última dictadura."Son viejos y muy peligrosos. En los juicios no confiesan y no se arrepienten. Ellos pueden conspirarse para repetir el terror que se vivió durante la última dictadura cívico-militar", manifestó Estela de Carlotto, líder de la institución.Fue durante una conferencia de prensa que la organización convocó tras conocerse la noticia de la posible liberación de Gómez, sentenciado en 2013 a 12 años de prisión."Yo siento que a nosotros se nos revictimiza: sufrimos cuando se apropiaron de nosotros, cuando nos restituyeron y ahora cuando pasan estas cosas", expresó, por su parte, Pérez Roisinblit, que participó del acto.El joven explicó que se enteró el martes pasado de la solicitud que hizo la defensa del represor y detalló: "Desde ese día no duermo, estoy de mal humor, estoy descompuesto y, la verdad, es que tengo miedo como hace mucho tiempo no tenía".En tanto, Carlotto sostuvo que siente "una gran indignación" por el pedido de prisión domiciliaria y apuntó contra el Poder Judicial, al que acusó de "imperfecto", y contra el Ejecutivo, que -aseguró- "apoya esas imperfecciones".La líder de Abuelas precisó que el Servicio Penitenciario Federal hizo circular una lista de 1.111 detenidos que serían liberados "con el pretexto de morigerar el hacinamiento carcelario", entre "los que se han colado alrededor de unos cien condenados por delitos de lesa humanidad".Entre los que se encuentran en la nómina están Jorge "El Tigre" Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); los también represores Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda; el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti; el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi; Julio "El Turco Julián" Simón, ex agente de la Policía Federal y el primer represor condenado tras la nulidad en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; y Cristian Federico Von Wernich, ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires.