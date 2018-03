Muy duro contra Carrió

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Hugo Moyano evitó anoche contestarle a la diputada Elisa Carrió, quien lo había acusado de ser "el peor criminal de la Argentina", pero dijo que "no es momento de hablar de personas enfermas"."Hoy estamos hablando de la unidad del peronismo, de las personas enfermas no es el momento de hablar", afirmó Moyano luego del acto que tuvo lugar en el ND Teatro.