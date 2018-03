La obra pública y el diseño son lugares que los arquitectos deben recuperar

En los primeros días de marzo estuvo visitando nuestra ciudad el Arq. Ricardo Sargiotti, quien invitado por la Secretaria de Extensión de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, brindó una charla en la sede del Colegio de Arquitectura de nuestra ciudad denominada ¿Por qué Arquitectura?.

Este título funcionó muy bien como disparador de un interesante debate en el que participaron los profesionales y estudiantes presentes en donde Sargiotti los invitó a reflexionar sobre los desafíos y porque no los miedos, de los arquitectos en cuanto a su profesión de aquí a unos 15 años.

Con esta actividad Sargiotti, procedente de Córdoba, quiso volver a recuperar un espacio de reflexión y debate, espacios que se dan muy bien en las ciudades más grandes en donde residen las facultades más prestigiosas, pero que todavía no están en localidades con menor volumen como Rafaela, Villa María o Río Cuarto y resultan muy necesarios a la hora de interactuar y mantener al profesional actualizado. A través de su experiencia como docente vio la necesidad que tienen los arquitectos que vuelven a sus ciudades de origen en contar con esta clase de lugares y esto motivó la charla.

Previo al desarrollo de la actividad el Arq. Sargiotti dejó algunas reflexiones.

En este momento donde se baten récord de cemento y construcción. ¿Cómo se plantea la arquitectura?

El cemento es el commodity que te indica si se está construyendo más o menos y actualmente se está construyendo mucho y para mí es ahí donde debemos encender una luz roja los arquitectos. Los arquitectos debemos dejar de perder lugares, ese tremendo volumen de cemento es cada vez menos parte de la arquitectura hecha por arquitectos. El Estado construye por su cuenta, se está llevando adelante una gran cantidad de obra pública que quizás hace unos años no se veía, en donde se construyen obras faraónicas y sin concurso alguno de profesionales, como es el caso de Córdoba, y ahí los arquitectos perdemos la oportunidad de la obra pública.

Por otro lado, tenés la especulación inmobiliaria. Al retraerse el Estado en la construcción de la ciudad, el que termina operando y construyendo gran parte de la ciudad es la especulación inmobiliaria, que tampoco necesita de arquitectos porque tienen diseñadores in haus que trabajan sobre modelos muy conservadores, porque por lo general el mercado no arriesga. Y por último, Pinterest. Hoy toda persona tiene al alcance de su mano en un teléfono la casa de sus sueños, y justo ahí donde el arquitecto empezaba a hacer sus primeras armas, ahora ya casi todo está armado y el cliente elige y le muestra al arquitecto una serie de imágenes y a este solo le queda acomodar esas imágenes.

En este escenario estamos los arquitectos, en donde a veces perdemos mucho tiempo en discusiones sobre si debería haber trabajado con un maestro mayores de obras, albañiles o ingenieros y creo que no estamos tomando conciencia de estamos perdiendo mercados muchos más grandes.

¿La sustentabilidad, una moda o un verdadero objetivo?

Tanto cemento, tanto ataque al medioambiente. Hay mucha tecnología invertida para innovar y mejorar los materiales, pero se necesita que de alguna manera se convierta en un negocio para que trascienda y este al alcance de todos.

Creo que la sostenibilidad, lamentablemente se convirtió en unas de las tantas palabras de moda. La principal sostenibilidad que puede generar la arquitectura es construir algo que perdure en el tiempo. Si yo hago una casa sustentable que a los 15 años la voy a tener que renovar toda porque los sistemas no funcionan o lo materiales se deterioran, comparado con una casa promedio que se estima 50 años de durabilidad, ¿dónde esta la sostenibilidad de la primera, que produjo desecho dos veces y media en este periodo? Si construyo un esqueleto metálico que tengo que pintar cada 2 o 3 años con esmalte sintético, entonces, ¿dónde está la sostenibilidad? Creo que este termino se lo toma muy a la ligera y se convirtió en un negocio. Lo absurdo de este tema es que los norteamericanos son los que ponen el famoso sello LEED, para que una obra sea sostenibles reconocida universalmente, pero paradójicamente son una de las culturas que más contaminación generan en el mundo. Si esta gente nos esta diciendo como cuidar los recursos, creo que hay algo que está mal.

En Córdoba se ha dado un fenómeno en la apropiarse del espacio público, como fue Güemes, en Rafaela está surgiendo una movida similar. ¿Cómo ves estas iniciativas?

Muy positivo desde el punto de vista urbanístico. Es un fenómeno de desplazamiento de clases en los lugares, muy interesante. Lo mejor que le puede pasar a una ciudad es que reviva su vereda, la seguridad, el mantenimiento, la convivencia social, todo lo tenes ahí. El Estado debería ser ese ser invisible que facilite que estas cosas ocurran. Debería asegurar que el pavimento este bien, que haya seguridad, que los arboles no se caigan. Este tipo de movidas son hiper necesarios. Si no aparecen este tipo de cosas las ciudades se pierden y con esto no es perder sólo un espacio público, sino perder la oportunidad de un trato social y es lo que necesitamos como seres humanos para vivir.