Bonino gestionó viviendas ante el Gobierno Nacional

El Presidente del Concejo, Lalo Bonino, estuvo reunido en Casa Rosada con el Secretario del Interior, Sebastián García De Luca; con quien pudo conversar sobre diferentes necesidades que esta teniendo la ciudadanía rafaelina.

Luego de cruzar algunas palabras con el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio; Bonino mantuvo una intensa reunión con De Luca en la que planteó la necesidad que tienen miles de familias de Rafaela y la zona de acceder a su propia casa

“Tuvimos la oportunidad de conversar varios temas con Sebastián; pero si hay uno que tengo que destacar es el de haber podido conversar sobre la posibilidad de llevar adelante un nuevo programa de Viviendas para la Ciudad”, dijo Bonino

“Lamentablemente desde el Municipio no estamos teniendo ninguna colaboración en esta gestión ya que hace casi un año que venimos solicitando a diferentes funcionarios y al mismo Intendente las carpetas presentadas ante Nación; y hasta el momento no hemos recibido las mismas”, continuó el actual Presidente del Concejo.

Recordemos que por medio de diferentes vías el Concejal de Cambiemos, junto a sus pares, habían solicitado al Ejecutivo, eleven todos los proyectos presentados a Nación de manera de poder gestionar conjuntamente. Este pedido, según el mismo Bonino había sido transmitido no solamente a través del Concejo, sino que también se había realizado de manera informal con funcionarios del Instituto Municipal de la Vivienda, con el Jefe de Gabinete y con el Intendente.

“Es en este tipo de gestiones, en donde nos vamos a enfocar, tan solo necesitamos que nos acompañen del Ejecutivo, brindándonos las carpetas solicitadas, de manera de poder traerle a cientos de vecinos la posibilidad de acceder a su propio techo”, finalizó Lalo Bonino.