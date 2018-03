Nico González fue octavo en gran labor y celebró Jonatan Castellano

Nicolás González (Torino) y el equipo A&P Competición se debían un resultado como el logrado en la final que disputó el Turismo Carretera en el autódromo "Ciudad de Centenario", de la provincia de Neuquén.El rafaelino tuvo un arranque complicado en esta segunda fecha de la temporada, pero como ya había ocurrido en la primera competencia del año, fue mejorando progresivamente.El viernes no había podido aprovechar el entrenamiento inicial y quedó relegado al puesto 38 en la primera clasificación, en una jornada que no le había permitido extraer demasiadas conclusiones.Sin embargo, luego de esas instancias preliminares, el sábado logró mejorar su tiempo en más de un segundo, aunque no pudo avanzar tantas ubicaciones en la clasificación definitiva.Pero ayer todo empezó a cambiar desde la serie, en la que partió undécimo y al cabo de las cinco vueltas recibió el banderazo en el noveno lugar, girando a muy buen ritmo.En la prueba que marcó el cierre de la jornada, desde el cajón 25 fue avanzando hasta meterse entre los 20 mejores en una carrera especial, en la que se debía ingresar a boxes para reemplazar los dos neumáticos derechos.Esa cláusula, de cumplimiento obligatorio, fue resuelta de manera eficiente por el equipo A&P Competición, que realizó el cambio en apenas 18 segundos, para devolver al Torino a la pista más adelante en el ordenamiento.Girando desde entonces y hasta el final atrás de Facundo Ardusso (Torino con apoyo oficial de la terminal cordobesa), el piloto de Rafaela fue superado en la última vuelta para terminar duodécimo en pista.Después, tras conocerse los informes de los oficiales deportivos, quedó octavo, habida cuenta de las múltiples penalizaciones aplicadas, logrando de esa manera un resultado altamente satisfactorio.Luego de dos fechas (Viedma y Centenario), escaló al 15º lugar en el certamen y se ilusiona con poder alcanzar su gran objetivo de esta temporada, acceder a la "Copa de Oro".La carrera, que se definió en los boxes, cuando Jonatan Castellano (Dodge) logró superar en una maniobra polémica a Guillermo Ortelli (Chevrolet), que hasta ese momento venía imponiendo su ritmo. El tercer escalón del podio fue para el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford).1º Jonatan Castellano (Dodge), en 40m05s184; 2º Guillermo Ortelli (Chevrolet) a 2s740; 3º Mauricio Lambiris (Ford) a 8s644; 4º Agustín Canapino (Chevrolet) a 15s364; 5º Christian Ledesma (Chevrolet) a 15s556; 6º Juan Marcos Angelini (Dodge) a 15s928; 7º Facundo Ardusso (Torino) a 27s364; 8º Nicolás González (Torino) a 28s943; 9º Nicolás Bonelli (Ford) a 29s388; 10º Juan Pablo Gianini (Ford) a 31s510; 11º Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 32s791; 12º Emanuel Moriatis (Ford) a 33s733; 13º Santiago Mangoni (Chevrolet) a 35s740; 14º Mariano Werner (Ford) a 36s429; 15º Valentín Aguirre (Dodge) a 37s377; 16º Luciano Ventricelli (Ford) a 37s743; 17º Matías Jalaf (Ford) a 38s076; 18º Próspero Bonelli (Chevrolet) a 38s632; 19º Emiliano Spataro (Torino) a 39s568 y 20º Lionel Ugalde (Ford) a 42s478.En su reaparición en la telonera, Jonathan Vázquez (Dodge) venció de principio a fin en el TC Pista en el trazado neuquino de Centenario.1º Jonathan Vázquez (Dodge), en 30m27s973, a un promedio de 172,519 Km/h; 2º Marcelo Agrelo (Ford) a 2s798; 3º Pablo Costanzo (Chevrolet) a 5s415; 4º Joel Gassmann (Dodge) a 5s848; 5º Elio Craparo (Ford) a 6s108; 6º Diego Ciantini (Chevrolet) a 9s222; 7º Marcos Muchiut (Ford) a 11s310; 8º Federico Iribarne (Chevrolet) a 16s779; 9º Oscar Sánchez (Ford) a 16s893 y 10º Federico Pérez (Ford) a 21s561.