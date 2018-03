Al ritmo de cumbia, Los Palmeras hicieron bailar al Obelisco porteño

En el marco de su gira nacional para celebrar sus 45 años en los escenarios, Los Palmeras lucieron más frescos que nunca anoche al presentarse ante una multitud en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. El grupo musical que lideran el acordeonista Marcos Camino y Rubén Deicas actuaron nuevamente junto a la Orquesta Sinfónica y al Coro Polifónico de Santa Fe, como ya lo hicieron en la ciudad capital provincial, Reconquista, Rosario (dos veces) y Villa Carlos Paz desde noviembre pasado.En la cuenta oficial de Twitter de Los Palmeras, se indicó que 180 mil personas vibraron con éxitos como "La suavecita" -considerado por muchos como el himno del género-, "La cola", "El bombón", "El parrandero", "Soy un títere" y hasta una pegadiza versión de "La bestia pop", de los Redonditos. El portal de Cadena 3 de Córdoba hizo referencia a 160 mil personas y Clarín a alrededor de 100 mil que colmaron Diagonal Norte para ver el escenario que daba sobre la avenida 9 de Julio.Con transmisión del canal estatal de la provincia de Santa Fe 5RTV -también a través de su cuenta en Facebook- y que tomaron Crónica y otros de Capital Federal, el concierto se transformó en trending topic de Twitter. Las presentaciones se basan en el disco grabado y editado el año pasado con 21 arreglos sinfónicos de los clásicos de la cumbia.El gobernador Miguel Lifschitz participó de esta gran fiesta y es el que, en términos políticos, saca rédito de la popularidad del grupo musical santafesino que visitó Rafaela en innumerables ocasiones, desde aquellas presentaciones en calle Estrada de barrio Villa Podio -en los bailes organizados por la Vecinal en los que también actuaban el chamamecero Ivotí y Miguel Figueroa y su Conjunto- hasta la Sociedad Rural."Hoy, desde el Obelisco, sentí que la cumbia santafesina es un fenómeno popular increíble porque lleva alegría y une e integra a los argentinos. Es como un mundial, nos pone a todos del mismo lado. Un orgullo de Santa Fe!", tuiteó Lifschitz.Otro que no se perdió el espectáculo fue el intendente de Santa Fe y figura fuerte de Cambiemos en la Provincia, José Corral‏, quien afirmó también en su Twitter: "Son artistas reconocidos ya en todo el país. Todos los santafesinos tenemos que reconocer el talento, el esfuerzo y el trabajo cotidiano de 45 años de Los Palmeras. ¡Felicitaciones!".En esta gira de celebración de sus 45 años Los Palmeras acumulan cinco recitales: dos en Rosario (uno con 50.000 y otra con 120.000 espectadores), uno en Reconquista (40.000), otro en Santa Fe (90.000) y uno más en Carlos Paz (40.000). Si bien el Obelisco porteño parecía un buen punto final para este trayecto, el sensacional éxito abre el interés de otras ciudades argentinas como Mendoza, Bariloche, Salta y San Juan.En Crónica TV, mientras se difundía el directo lo que generaban Los Palmeras junto con sus temas en clave sinfónica se sucedían tapas con su estilo clásico. "Indio, si no volvés nos quedan Los Palmeras" decía uno de esos títulos en referencia a que el Indio Solari ya no se presentaría en vivo y a la interpretación de "La bestia pop" por parte de los santafesinos. "La bailanta más grande del mundo", "En El Calafate se rompe el glaciar, en Buenos Aires la rompen Los Palmeras" y "No son The Beatles, son The Palmeras" siguieron en la pantalla de Crónica."Con la orquesta filarmónica generamos otras cosas: un escozor en la piel... los sonidos tan dulces, tan amalgamados hacen que se te ponga la piel de gallina. Producen eso, más que ponerse a bailar", dijo Camino antes del show de 1 hora y 45 minutos donde repasaron más de 20 temas. Otro exitazo.