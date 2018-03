Reclamo por falta de respuestas de Nación

"En febrero de 2016 nosotros presentamos varios proyectos a Nación: de vivienda, de infraestructura. de mejoramiento de viviendas... La verdad es que hasta hoy no hemos tenido ninguna noticia positiva, ni siquiera la factibilidad de estos proyectos. Salvo uno, que era de 100 viviendas y que se redujo a 50 y que hubo dos cambios de operatoria, por eso hubo que reformar por completo en función de los requisitos de la operatoria". La frase le pertenece al Director Ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda, Marcelo Bersano.

La semana pasada, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el funcionario indicó que a finales de febrero habían enviado nuevamente los datos actualizados a los requerimientos de Nación.

Otro que no tuvo avances fue el proyecto presentado para la construcción de departamentos con una asociación público - privado, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. " pedido de ellos hemos enviado el mismo proyecto al Comité Ejecutivo, presidido por el SubSecretario de Hábitat y Viviendas de la Nación, Iván Kerr. Lo hemos enviado allí para que también lo evalúen pero no tenemos un retorno concreto para saber si es o no factible. En esta materia, no hemos tenido respuesta concreta".

Tampoco obtuvieron respuestas sobre el proyecto de viviendas en el marco del programa Cáritas: "depende de una firma con Nación que no se ha podido concretar".

"La verdad es que estamos complicado, porque cada vivienda cuesta entre 800 y 900 mil pesos y si no contamos con el apoyo de la Nación la verdad es que es muy complicado", indicó Bersano, quien destacó que quienes pueden acceder a los créditos hipotecarios es la clase media. "De allí para abajo, es muy complicado", concluyó.