Otro reclamo de Mársico por la luz para el "Loteo Aragno"

"Está finalizando el verano y el Sr. Intendente Municipal evidentemente ha tomado la decisión de no autorizar a la Empresa Provincial de la Energía que proceda a suministrar a los vecinos ubicados en el denominado “Loteo Aragno” los respectivos medidores a los fines de poder recibir el servicio", advierte un duro comunicado del PDP que hace referencia en tono crítico a Luis Castellano.

Recuerda que a fines del año 2017, el concejal Lisandro Mársico presentó un pedido que fue aprobado por el cuerpo legislativo local, en el que solicitaba al Departamento Ejecutivo proceda a autorizar la colocación de los medidores faltantes en las viviendas del sector.

Sin embargo "esto no sucedió" se lamenta la Junta Ejecutiva del PDP. "Lo que no puedo llegar a entender y me indigna es porqué el Arq. Luis Castellano autorizó la conexión de energía eléctrica a un grupo de cinco familias, mediante el Decreto Nº 39813 del 22/05/2014 y ahora dejó al resto del sector sin tener la posibilidad de acceder al servicio, forzando a los residentes a engancharse precariamente de un vecino que los autorizó, para que puedan tener luz", afirmó Mársico.

"De un pilar, salen varias líneas de electricidad hacia otras, todo conectado de manera precaria, por lo que, a los fines de regularizar esta situación que resulta riesgosa, es necesario se les provea de electricidad a cada una de las viviendas, que están habitadas", sostuvo el edil opositor. "Teniendo en cuenta de que ya se ha presentado un proyecto de ley, en el Senado de la Provincia para llevar adelante el proceso expropiatorio de las dos fracciones de terrenos, correspondientes al denominado Loteo Aragno y que esta iniciativa de prosperar tiene un tiempo considerable de demora, hasta ser sancionada la Ley y hasta tanto se tome una determinación sobre la situación en que se encuentran los vecinos allí ubicados, resulta importante, que por una cuestión de mínima calidad de vida y seguridad, se les provea a las viviendas de energía eléctrica", manifestó el edil pedepista.

Mársico insistió en su embestida contra Castellano al sostener que "el cuestionamiento al Intendente, es a raíz de su trato desigual a vecinos que están en una misma situación, porqué a algunos si y al resto no, me pregunto; así no se gobierna". "Además entiendo que cubrir este servicio público esencial, no significa dar por reconocido ningún tipo de derechos, sino atender una necesidad que en virtud de ciertas circunstancias resulta vital", concluyó.