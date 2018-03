Otra muerte en la 34, a menos de 24 horas de la anterior

No habían transcurrido ni siquiera 24 horas, cuando un segundo accidente de tránsito en la ruta nacional Nº 34, en el tramo comprendido entre Rafaela y Susana, fue nuevamente escenario de un siniestro vial con desenlace fatal: dos fallecidos en dos accidentes a 3 km uno del otro y en menos de 24 horas.¿Cuál sería la causa? Si bien no es posible para este cronista adjudicar una causa infalible a la razón de los accidentes, lo cual dependerá en mayor o menor medida de las pericias; lo que sí se puede decir es que en ese trayecto de la ruta hay “lomas” que no están señalizadas como deberían estarlo con doble raya amarilla, sino sólo con la línea punteada de color blanco que habilita el sobrepaso de vehículos y no advierte ni prohíbe esta maniobra.Es así que un conductor de un vehículo, no viendo ninguna advertencia pintada en el pavimento y desconociendo la existencia de estas lomas, inicia la maniobra de sobrepaso y cuando la está realizando, es posible que desde atrás de la loma se aparezca de la nada un vehículo de frente.Como decíamos no se puede asegurar ni adjudicar sin resultado de pericias si lo dicho tiene o no que ver con las causas de los accidentes siempre en el mismo lugar, pero lo dicho sobre las lomas y la ausencia de un pintado seguro vialmente hablando de la cinta asfáltica es un factor más que podría llegar a conspirar en una maniobra libre de riesgo.En la jornada de ayer, siendo las 8:15, dos vehículos que se conducían en idéntico sentido, de sur a norte por la ruta nacional 34 en el kilómetro 214, se embistieron a la altura del ACA Susana, siendo que -según fuentes policiales seguras- el automóvil embistió a la parte trasera del camión.Producto del suceso vial perdió la vida Dante García de 48 años, domiciliado en calle Anduiza al 300 de esta ciudad.Fueron partes de este hecho, un camión Iveco con semirremolque, conducido por Daniel Cóppola, de 47 años; y por la otra parte un automóvil Volkswagen Gol, conducido por Claudio Ferreyra, de 28 años, oriundo de Laguna Paiva, quien viajaba acompañado por otra persona de sexo masculino que falleciera posteriormente, identificada como Dante García de 48 años domiciliado en Rafaela.Trabajó en el lugar del hecho personal policial de la Comisaría 2ª.Tal como fuera publicado en la edición de la víspera y en el portal internet de este Diario, alrededor de las 14 del sábado, una mujer vecina de Susana murió en un grave accidente en la 34.Este primer hecho con desenlace fatal tuvo lugar en el kilómetro 211 de la ruta, en jurisdicción de Susana.Allí colisionaron un automóvil Chevrolet Corsa y un camión Mercedes Benz.La mujer oriunda de la localidad mencionada -de apellido Beck de Aguilar, de unos 55 años aproximadamente- falleció como consecuencia del impacto. El resto de los ocupantes de los vehículos involucrados habrían sufrido heridas leves.Se produjo otro siniestro vial en la intersección de Av. Brasil y calle Ciudad de Esperanza.Formaron parte una motocicleta marca Honda modelo CG guiada por una joven de 21 años y un automóvil marca Chevrolet al mando de un hombre de 42 años. Como consecuencia la joven resultó con lesiones de carácter leves.En el lugar se hizo presente personal del servicio de emergencias 107 y de la Comisaría Nº 13 de Rafaela.