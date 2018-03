Comienza una semana con poca actividad oficial pero que garantiza conflictividad

Hoy se llevará a cabo una nueva mesa paritaria para la FESTRAM, que ya planea hacer paro el miércoles y jueves de esta semana, si no prospera el encuentro. Recordemos que mañana y pasado no habrá clases, ya que los docentes rechazaron la última oferta del Gobierno.

Probablemente ya sea el clásico del mes de marzo. Este conflicto ha crecido y ya se ha sentado a la mesa de todos los argentinos. Sin ir más lejos, el “mañana y pasado no hay clases” profundiza el debate y despierta críticas. Y ahora se sumarán los municipales, que hoy tendrán la oportunidad de volver a reunirse con el Gobierno para arreglar su sueldo, aunque parece que el acuerdo está muy lejos…Lo concreto es que este lunes, en toda la provincia de Santa Fe, habrá muy poca actividad oficial, pero los protagonistas garantizan mucha conflictividad.Cabe recordar que el ofrecimiento del gobierno fue el mismo para todos los sectores. Se trata de un incremento salarial del 16 por ciento, a pagar en tres veces. Incluye la cláusula gatillo que, de ser necesario, se aplicaría una vez completado el esquema de aumentos.Estos días también estarán marcados por el paro definido por empleados de la administración central (ATE y UPCN) y por los docentes de escuelas oficiales y privadas (Amsafe, Sadop, UDA y Amet) para los días martes y miércoles.Recordemos que a intendentes y presidentes comunales le ofrecieron un aumento porcentual del 16,5% en tres tramos garantizando la cláusula gatillo. Aunque la oferta se diferencia de la propuesta salarial del Gobierno Provincial (al excluir de ese porcentaje el 1,1% ya otorgado por incremento de inflación 2017), la representación sindical consideró insuficiente esa oferta.El rechazo a ese porcentaje inicial de la política salarial 2018 impidió avanzar en el análisis de la forma de pago de ese ofrecimiento y se pasó a un cuarto intermedio para hoy, fecha límite que estableció Festram para la obtención de un acuerdo definitivo.El gremio insistió en que la escalada inflacionaria (de precios, tarifas y costo de la canasta básica alimentaria) de los dos primeros meses del año, ha generado una pérdida del poder adquisitivo del salario que exige un incremento de los sueldos más cercano a esa tendencia que se estima muy superior al 16,5% ofrecido.Las medidas de fuerzas dispuestas y el escenario de conflicto no son buenas señales para la paritaria municipal. Difícilmente, intendentes y presidentes comunales puedan ofrecer este lunes un aumento mayor al 16,5 (última oferta realizada). Cabe recordar que el plenario de secretarios generales de Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales) facultó a los delegados paritarios a definir una medida de fuerza que podría ser de 48 horas.El titular del Seom, Darío Cocco, habló con LA OPINION en la previa de lo que serán estas nuevas paritarias. Se ha hablado mucho y se sabe, medio de antemano, lo que el gobierno propondrá a los municipales. En tanto, estos, ya hablan de una medida de fuerza de 48 horas, que contemplaría miércoles y jueves de esta semana. Todos están preparados, pero siempre queda la oportunidad del diálogo: “vamos con las mejores expectativas de resolver el problema, pero viendo lo que ofreció el gobierno el pasado viernes seguramente va a ser una negociación complicada. Ojalá podamos resolverla y la oferta esté a la altura de los trabajadores”, dijo Cocco.El secretario gremial expresó además que el “contexto dificulta las negociaciones. De no lograr el acuerdo, los paritarios vamos a determinar pronto cómo vamos a resolver las medidas gremiales”, destacó.En la antesala de esta reunión que se llevará a cabo a las 13 horas, Cocco expresó que tienen una oferta que tienen sobre la mesa (16,5% con cláusula gatillo), y que la que prepararán para hoy va a ser similar. “El Gobierno Nacional ejerce una presión muy importante sobre todos los gobernadores y todos los gobiernos colectivos. Todos tienen el mismo problema y tiene que ver con estas políticas de poder cerrar salarios a la baja”, explicó Cocco, quien advirtió que ya le han pedido una “sensibilidad” a todos los intendentes.Antes de este encuentro, a media mañana, habrá un plenario en FESTRAM para definir todos los temas a tratar, donde seguramente se definirán los días de paro. Dado que los estatales paran martes y miércoles, los municipales irán por el miércoles y jueves, donde también resolverán si existirá una movilización.