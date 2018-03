Podrían pedir una conciliación obligatoria con los docentes

Para el gobierno de Miguel Lifschitz, "los docentes han adoptado una actitud claramente rupturista del diálogo" en la paritaria del sector, al lanzar una segunda tanda de medidas de fuerza, con otro paro de 48 horas para martes y miércoles próximos. En tanto, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, consideró que las medidas de fuerza decretadas por Amsafe "son absolutamente excesivas ante una oferta responsable que hizo la provincia. En otros distritos, con porcentajes idénticos o más bajos, los gremios han acordado la paritaria". El funcionario reiteró que se evalúa descontar los días no trabajados o bien pedir la conciliación obligatoria para volver el conflicto a foja cero.En diálogo con el diario La Capital, Farías exteriorizó el malestar de la Casa Gris con los gremios docentes tras el rechazo a la última propuesta salarial en la reunión paritaria del viernes.Ese día, los sindicatos que nuclean a los maestros de toda la provincia (Amsafe, Sadop, UDA y Amet) lanzaron un paro de 48 horas para martes y miércoles de la semana entrante por considerar insuficiente el aumento de 16 por ciento en tres tramos respecto a los salarios de diciembre último."El planteo de los gremios es exagerado, absolutamente excesivo", opinó el titular de la cartera política santafesina. "En el caso de los docentes, a diferencia de los estatales, se trata de una segunda tanda de paros en la segunda semana de iniciado el ciclo lectivo", agregó.El funcionario santafesino resaltó que "con porcentajes similares o incluso más bajos, los gremios docentes de otras provincias han acordado sus paritarias. Así ha ocurrido en la provincia de Córdoba, en Entre Ríos e incluso en Mendoza, donde no hubo siquiera paritarias", puntualizó.Farías remarcó que en la reunión del viernes "hubo una mejora real en la propuesta en base a parte de lo solicitado por los gremios, que era aumentar el incremento de arranque de la suba anual"."El adelanto de un punto porcentual a marzo -continuó- puede parecer un dato menor, pero cuando se multiplica por miles de docentes y estatales, esto impacta en unos 430 millones de pesos. Hicimos un esfuerzo presupuestario para hacer este ofrecimiento".Cuando se le preguntó al ministro de Gobierno cómo imaginaba que iba a continuar la negociación con la docencia, el funcionario respondió: "La verdad es que el escenario no es sencillo, los docentes han adoptado una actitud claramente rupturista del diálogo, con un plan de lucha muy intenso a poco de iniciarse las clases".