CARTAS DE LECTORES

El problema es de conducción



Sr. Director:



Se aproximan tiempos muy importantes para el justicialismo en la provincia de Santa Fe, no es ninguna novedad; existe una corriente de expectativa y compromiso en las bases del movimiento que desde hace tiempo no se veía.

Breve repaso. El Frente Justicialista se presentó en 2015 representado en la fórmula electoral Perotti-Ramos. Omar Perotti un cuadro del ala derecha del movimiento, innegable, con antecedentes políticos y académicos que así lo demuestran. En 2017 el candidato fue Agustín Rossi del ala izquierda del movimiento, referente del campo nacional y popular. En ambos casos el Frente Justicialista obtuvo arriba de 500 mil adhesiones expresado en los voto de los compañeros. El Justicialismo no tiene un problema electoral, es competitivo.

El problema es de conducción. Sí, no existe una conducción clara. No contamos con un líder indiscutido. Sí existen referentes de diferentes sectores bien identificados, la mayoría ejerciendo la política desde cargos y representaciones importantes del arco político provincial y nacional (senadores y diputados nacionales, provinciales, intendentes y dirigentes partidarios muy valiosos) todos ellos de indudable capacidad y algunos con incansable militancia; pero tienen una deuda, y es con el justicialismo. Tienen la responsabilidad de convertir el 2019 en una opción real, concreta y tangible en la provincia. Provincia donde se sufre las políticas económicas de Cambiemos, donde la inflación no cede, donde la política de liberación de mercado golpea a los industriales, los reconvierte en importadores y donde la variable de ajuste son los trabajadores. No hay espacio para medias tintas ni estrategias camaleónicas de algunos dirigentes, amparados en la diferencia temporaria del calendario electoral. Acá se es oficialista o se es oposición. Tampoco hay espacio para el ronroneo con el FPCyS como se escucha por lo bajo, ya que dicho frente es parte del problema que tienen los sanfesinos. Es hora de que dichos referentes entablen un diálogo, sin jugar a las escondidas y definan las reglas de juego rápido. No sólo la deuda es con el justicialismo es con todos los santafesinos.



Matías M. Giorgetti

DNI 25.126.703

Rafaela