Dirección de Negocios: respuesta a la demanda actual en la especialidad

En la semana anterior recibimos la visita de Marcos Molina, coordinador de la Carrera Dirección de Negocios en la casa Rafaela, Gustavo Adamovsky, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Mario Braga director académico de Dirección de Negocios de todas las casas del país de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, UCSE, con la intención de difundir las posibilidades que se les ofrece a los estudiantes que se acercan a la casa de estudios superiores, especialmente en lo atinente a Dirección de Negocios.Los directivos de UCES a nivel nacional tuvieron términos elogiosos para referirse a la actividad en nuestra ciudad, enfatizando la calidad de los conocimientos que se imparten.En la ocasión Marcos Molina puso de relieve que tenían la intención de " difundir lo que se hace en la carrera de Dirección de Negocios, Marketing, y Comercio Exterior en Rafaela, buscamos centrarnos en una que ofrece nuestra casa, como Dirección de Negocios, especialmente por el perfil de emprendedor de la carrera, Rafaela es una ciudad emprendedora y creo que la carrera le hace mucho bien".Por su parte Gustavo destacó que "creo que fue un gran acierto desarrollarla acá en Rafaela, la verdad que es una carrera que en Buenos Aires creció muchísimo, estamos dándola también en otras provincias, porque UCES está en muchas provincias, pero Rafaela tiene una impronta emprendedora de negocios, muy fuerte y por esa razón siempre nos resultó muy atractivo poder estar acá."La carrera no apunta sólo a emprender, porque como su nombre lo señala es poder dirigir negocios, pero nosotros hemos notado en todos estos años que así esté trabajando en una empresa propia o una de terceros, el perfil del alumno es netamente emprendedor, muy inquieto, muy innovador, le gusta generar cosas nuevas y claramente Rafaela es una plaza por excelencia para este perfil de gente", sentenció con satisfacción.Por su parte Marcos hizo saber que en la actualidad la carrera cuenta con cien alumnos."La carrera en Rafaela se abrió en 2006, ya tiene un historial, allá en Buenos Aires se abrió en 2003, así que no hubo tanta diferencia en el inicio", agregó Gustavo, quien prosiguió señalando que "es una carrera que vino con un crecimiento sostenido, por suerte tuvo muy buen impacto".A lo largo de la geografía nacional la Universidad tiene sedes en Jujuy, Chaco, Rafaela, Santa Fe, Reconquista, San Francisco, Buenos Aires-Olivos, Centro, Vicente López, Villa del Parque, Pilar-, Ushuaia, Río Grande-, Venado Tuerto, Neuquén, lo que marca una importante presencia de la Casa del Estudios Superiores en todo el país. Gustavo remarcó que "la verdad que con muy buena llegada, nosotros apuntamos a un excelente nivel académico, y si hay algo que nos destaca, que es una distinción, el sello nuestro, es las exigencias que ponemos al momento de tomar docentes, específicamente en la carrera de Negocios, es que el docente sea profesional y que se dedique a la actividad de la carrera en la faz privada".Por su parte Mario manifestó que "muchas veces lo que busca el alumno es que además de la teoría, que puede estar en los libros, el profesor le transmita su experiencia, los que estuvimos sentados en las aulas, muchas veces quisimos escuchar ese más que puede darnos el profesor. Y con respecto a Dirección de Negocios creemos que parte del crecimiento de la carrera es porque responde a una demanda actual tanto en lo profesional, por parte de los estudiantes como por parte de las empresas, buscando gente que tenga herramientas o para gestionar su propia empresa o para trabajar en empresas ya creadas"."Sobre todo porque si hoy hay algo que se da es que fue cambiando respecto a que se accede a cargos gerenciales mucho más temprano, entonces se requiere de esas herramientas mucho más potentes mucho más temprano también, por eso tenemos que darles la posibilidad de aprender a dirigir un negocio, a dirigir una empresa", resaltó Gustavo."En la actualidad se debe volcar la experiencia -que antes se lograba en la trayectoria- y las herramientas para desenvolverse en la dirección, en la misma carrera; antes podía volcarse en el post grado, que no era un parche, sino un complemento, y lo que no deja de asombrarnos es que hoy los alumnos están recibiendo contenidos que antes se adquirían en una maestría, en el curso de grado", enfatizó Mario.Por otra parte destacó que "Marcos nos comentaba la interacción entre estudiantes y graduados de la carrera con organismos públicos, con empresas de Rafaela".A lo que Marcos agregó "se trabaja tanto con entidades públicas como con el ámbito privado, con varios programas, por ejemplo 'Rafaela emprende' que es un programa muy difundido en la ciudad".