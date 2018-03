Unión y el triunfo necesario

Unión de Sunchales debía volver a la victoria, luego de tres juegos sin poder sumar de a tres, para mantener viva su ilusión de clasificar al Pentagonal Final por el ascenso a la B Nacional. Lo pudo hacer, anoche le ganó 2-1 a Gimnasia y Tiro de Salta en uno de los juegos correspondientes a la 6ª y penúltima fecha de la zona B.El “Bicho Verde” se impuso gracias a los goles de Marcos Fernández a los 41m de la primera parte y a los 30m del complemento.Con la victoria, el equipo de Adrián Tosetto alcanzó los 10 puntos de la tabla, al igual que Defensores de Belgrano y Sportivo Belgrano. Central Córdoba de Santiago del Estero ya se aseguró el primer lugar, con 14 unidades.En la última fecha Unión estará visitando a Chaco For Ever, último de la zona B, mientras que los de Villa Ramallo deberá visitar al líder y los de San Francisco irán a Misiones ante Crucero.Central Córdoba 14, puntos; Defensores de Belgrano 10; Unión de Sunchales 10; Sp. Belgrano 10; Sarmiento (R) 8; Crucero 7; Gimnasia y Tiro 5; Chaco For Ever 3.Def. Villa Ramallo vs Central Córdoba, Chaco For Ever vs Unión de Sunchales, Crucero del Norte vs Sp. Belgrano, Gimnasia y Tiro vs Sarmiento de Resistencia.El Deportivo Libertad cayó por 2 a 0 en su visita a Atlético Paraná y de esta manera descendió del torneo Federal A de fútbol. El equipo conducido por Carlos Trullet debía ganar o ganar para llegar con aspiraciones a la última fecha.Enzo Noir, de penal a los 27m, y Gerardo Corvalán a los 39m, ambos de la primera etapa, marcaron para los entrerrianos.Tras su undécima temporada en la tercera categoría del fútbol argentino, Libertad perdió la categoría y ahora jugará el Torneo Regional Federal Amateur.A la instancia de Reválida aún le quedan dos fechas. En la próxima debe visitar a Defensores de Pronunciamiento y cerrará con Douglas Haig en Sunchales.