¿Se jugará un Federal B optativo?

Luego de la confirmación sobre la reestructuración de los torneos Federal B y C, hubo una gran polémica porque durante el 2018 los equipos que componen la categoría, iban a estar sin competencia hasta el 2019. En las últimas horas se filtró un audio de un dirigente del Litoral, en el que señaló que existe la posibilidad de que se juegue este año un Federal B optativo, con algunas modificaciones. La reestructuración de los torneos Federal B y Federal C generó gran polémica, porque los mismos se eliminarán para darle paso al Torneo Regional Federal Amateur, competencia que comenzará recién en 2019. Los cambios fueron votados afirmativamente de manera unánime por los dirigentes del Federal A, aunque algunos dirigentes del Federal B sobre todo, se oponen a las modificaciones por diferentes motivos.

En las últimas horas se filtró un audio, que pertenece a un dirigente del Club Social y Deportivo Madariaga de Paso de los Libres en Corrientes, en el que el directivo indica que se reunió con el presidente Ejecutivo del Consejo Federal, Pablo Toviggino, como así también con directores técnicos, entre ellos, Salvador Ragusa, para evaluar los cambios y habrían dejado abierta la puerta para que se dispute el Federal B en 2018, aunque esta versión no está confirmada todavía. "En un 98% se juega en Federal B 2018, ahora, tenemos que ser mesurados cuando transmitamos esto a los medios, a los jugadores y a los Cuerpos Técnicos, porque nos pidieron que nos tomemos con calma. No pueden dar en este momento oficialmente la noticia, porque están peleando con los árbitros, temas judiciales que involucran a clubes del Federal B", explica el dirigente en un audio que se filtró de la reunión y que publicó en su muro de Facebook "La Voz del Cuervo".

Por otra parte, el mismo Salvador Ragusa, quien estuvo en la reunión, afirmó en el programa Solamente Fútbol, que sí estuvo presente en dicho encuentro y que Pablo Toviggino, directivo del Consejo Federal, le aseguró que se jugará el Federal B en 2018, de manera optativa. "Hablamos con Toviggino de jugar un torneo Federal B optativo, con clasificación a la Copa Argentina y lo de ascender al Federal A aún resta por definirse", disparó el Profe.