Doblete de Dybala

La Juventus alcanzó el liderato de la Serie A al ganar 2-0 al Udinese (11º) con un doblete del argentino Paulo Dybala (20 y 49) aprovechando de esta forma el posterior empate sin goles del Nápoles (2º) ante el Inter (5º), este domingo en la 28ª jornada italiana. Los Bianconeri tienen ahora 71 puntos, uno más que el Nápoles, y además cuentan con un partido menos -aplazado por el mal tiempo contra el Atalanta-. Son líderes en solitario por la primera vez en la temporada, a ocho jornadas del final. Fue la manera perfecta de concluir una semana en la que el miércoles lograron la clasificación para cuartos de la Liga de Campeones tras ganar 2-1 al Tottenham. Pero el partido más esperado se celebró antes en Florencia, una semana después del fallecimiento repentino del capitán Davide Astori: Una marea de color viola, un estadio desolado por la pena y jugadores con rostros compungidos en un duelo que la Fiorentina (9º) ganó 1-0 al colista Benevento.



EL KUN, LESIONADO

El delantero argentino del Mánchester City, Sergio Agüero, sufrió una lesión en la rodilla en el entrenamiento del sábado y deberá estar dos semanas inactivo, por lo que se perdería los partidos amistosos de la Selección argentina, donde igualmente viajará con el equipo albiceleste y no tendrá reemplazante. El "Kun" podría regresar para el partido del City ante el Everton, el 31 de marzo, tres días después de que la Argentina enfrente a España en Madrid. Italia, el 23 en Manchester -su ciudad de residencia-, será el otro amistosos. "Durante el entrenamiento de ayer tuve una molestia en la rodilla izquierda. Los médicos del club me confirmaron que en un par de semanas podré estar de regreso", tuiteó el delantero, uno de los goleadores de la Premier League. De esta forma, Agüero es seria duda de cara a los partidos de fogueo de Argentina ante Italia y España los días 23 y 27 de marzo, respectivamente. A tres meses del Mundial, Agüero vuelve a encender la alarma, después de no haber podido estar en la última doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas, contra Perú y Ecuador, por un accidente automovilístico cuando fue a un recital de Maluma, en Amsterdam.



SE ROMPIO MAMMANA

En tanto, el defensor Emanuel Mammana sufrió este domingo la rotura de ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla izquierda en el empate sin goles como visitante de Zenit ante Rostov por la 22da. fecha de la Superliga rusa. Se retiró del estadio con una férula y en muletas y con una certeza: será imposible que pueda jugar el Mundial de Rusia, para el que estaba en la consideración de Jorge Sampaoli. El ex River se lesionó a los 4 minutos de juego como consecuencia de una mala caída y no pudo continuar en la cancha. Mammana, de 24 años, no fue citado por Jorge Sampaoli para la gira amistosa del seleccionado argentino ante Italia y España del 23 y 27 de marzo, respectivamente, pero lo había tenido en cuenta en convocatorias anteriores. Como consecuencia de esta grave lesión, Mammana requerirá de entre seis y ocho meses de recuperación, por lo que su regreso a las canchas hasta podría tener que esperar hasta 2019.