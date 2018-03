Otra vez tiros y miedo en el barrio Zazpe

Siendo las 00:45 de la madrugada de ayer, un llamado al 911 alertó de que en calle España al 2600, barrio Monseñor Zazpe, se escuchaban detonaciones de arma de fuego.Así las cosas, personal policial de la Sub Comisaria 1ª se constituyó en el lugar mencionado y tras entrevistarse con un vecino, este informó a los efectivos actuantes que a las 00.45 se encontraba mirando televisión en el comedor de su casa, junto a su hija de 15 años, y en un momento dado sintió que patearon la puerta del frente de su casa.Ante esta situación se dirigió a la puerta y logró escuchar que en el exterior se encontraba otro hijo de 25 años, Juan Ramón A., que pedía abrir la puerta.Instantes después el dueño de casa escuchó dos o tres tiros y vio a Iván, alias “El rosarino”, que tenía en sus manos un revólver aparentemente calibre 32, y le apuntó, por lo que el hombre mayor tomó un cuchillo para defenderse y empujó su mano para que deje de apuntarle. Al parecer los sujetos armados buscaban a otro de sus hijos llamado Diego.Al no encontrarlo se retiraron del lugar, no obstante el damnificado constató la existencia de dos disparos que entraron en una de las habitaciones del frente de la vivienda.Por orden del fiscal actuante, Dr. Guillermo Loyola, el personal policial se constituyó en un domicilio de calle 500 Millas al 500 para realizar una requisa domiciliaria que arrojó resultados negativos.