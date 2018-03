2 policías baleados y 1 patrullero quemado

De acuerdo a lo puesto en conocimiento de LA OPINION a través de fuente calificada, dos agentes (se trataría de Matías Cuevas y un compañero de nombre Matías López) de la Policía Vial resultaron baleados en momentos que realizaban controles de personas y vehículos, en la intersección de las rutas nacional 19 y provincial 13.

La fuente comentó que al producirse un intercambio de disparos, uno de los policías recibió un impacto de bala en el cuerpo y el restante en la cabeza, siendo en este último caso un rozamiento.

También señaló que ambos servidores de la ley fueron trasladados en ambulancia hasta el Hospital J. B. Iturraspe de la cordobesa ciudad de San Francisco, a los fines pertinentes.

El grave episodio tuvo continuidad con los malvivientes robando el patrullero y dándose a la fuga.

No pasó mucho tiempo, cuando mediante el GPS del patrullero se lo ubicó en un sector del barrio Acapulco, en la localidad de Josefina, en inmediaciones de un basural.

Allí fue hallado incendiado, en tanto se presume que los malvivientes continuaron la huída en otro automóvil.

Lo precedente motivó importante despliegue policial en la zona, observándose la presencia del jefe de la Unidad Regional V de Policía, con sede en Rafaela y ámbito laboral en todo el departamento Castellanos.



PRESUNCIONES

Abrevando en la fuente consultada, se conoció que existiría la posibilidad de que las personas que fueron abordadas por los policías de la Vial a fin de proceder a un control transportaban droga con presumible destino hacia el barrio Acapulco (Josefina), o bien hacia las ciudades de Frontera (Santa Fe) o San Francisco (Córdoba), no descartándose otro destino en suelo cordobés.

También se baraja la posibilidad de que se llevaron el patrullero a fin de dejar abandonados y sin comunicación alguna a los policías baleados, en tanto otro delincuente prosiguió la marcha con el rodado en que arribaron al lugar del suceso relatado.



LO QUE HABRIA SUCEDIO

Merced a comentarios de vecinos y averiguaciones de este Medio, los dos delincuentes que balearon a los policías se habrían movilizado en un Toyota Corolla, y cuando los interrogaron en el operativo habrían manifestado que iban hacia San Jorge.

En tanto, se especula que el conductor sería joven, y al momento de bajarse comenzaron a disparar contra los uniformados, lo que originó un tiroteo. Aparte del patrullero los malvivientes se habrían llevado el arma reglamentaria de uno de los servidores de la ley (pistola calibre 9 mm,), así como, también una escopeta semiautomática calibre 12,70 y dos chalecos antibalas.

Uno de los heridos respondería al nombre de Matías Cuevas, domiciliado en Angélica, el restante -de nombre Matías López- residiría en la ciudad de Vera.

A uno le extrajeron un proyectil encamisado que podría ser calibre 9 mm o calibre 40, mientras que el automóvil en que viajaban los delincuentes sería conocido en cercanías de Frontera, y el propietario contaría parientes en Rosario, ciudad en la que tendría contactos con integrantes de la banda "Los Monos".



JUEZ FEDERAL

ORDENO CUSTODIA

La custodia fue ordenada por el juez federal de Rafaela, y si bien se mantiene hermetismo en cuanto a la causa de la custodia, existe una fuerte versión que indicaría que habrían hallado drogas en poder de los uniformados heridos (marihuana y cocaína), aunque no se especificó su cantidad.

Por otra parte, desde Relaciones Policiales de Santa Fe se confirmó que el Toyota Corolla, en el que se movilizaban los delincuentes, fue abandonado en el lugar en donde se produjo el tiroteo con los policías. En su interior, se dice que fueron hallados 38.000 pesos.