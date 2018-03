"Soy producto de la soberbia y el egoísmo"

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El senador del bloque Frente Pro, por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, se considera un "producto de la soberbia y el egoísmo del kirchnerismo".Así, explica cómo llegó de productor a senador, luego de ser una de las figuras más pintorescas de los cortes de ruta para repudiar las retenciones móviles.El legislador saltó a la fama durante la movilización agropecuaria de 2008, la más extensa de la historia argentina, durante el cual lideró uno de los sectores híper duros, cortando a la altura de Gualeguaychú la estratégica Ruta Nacional Nº 14, conocida como Ruta del Mercosur.En 2013 presentó su candidatura a senador nacional por la provincia de Entre Ríos, logrando el 26 % de los votos, en la minoría, detrás del primer candidato de la lista del Frente para la Victoria, y atrás quedó su liderazgo local en la Federación Agraria Argentina.De Angeli dialogó con NA y detalló aspectos negativos y positivos del conflicto del campo que duró 129 días: "La ex presidenta Cristina Kirchner en esa época construyó la famosa grieta y dividió a los argentinos. No había diálogo"."Nos decía que éramos oligarcas y ahí me enteré que oligarquía es gobierno para pocos, todo lo contrario. Fue un conflicto intenso, pero inútil", analizó uno de los protagonistas más reconocidos de esa época.Agregó que "prueba de esto fue que cuando envió la Resolución 125 a su tratamiento como Ley al Congreso los cortes en las rutas se levantaron inmediatamente"."El conflicto nos dejó una enseñanza. Entre los aspectos positivos fue que muchos productores empezaron a participar en el gremialismo y en la política", dijo a NA.Consideró que gran cantidad entendió "la importancia del sector cívico y además el campo dejó de ser olvidado"."Una consecuencia es que ahora tratamos de sacar una ley de seguros agrícolas multirriesgo con la participación de una empresa aseguradora multinacional, porque el presidente (Mauricio Macri) sabe lo que está sufriendo el campo por la sequía", añadió.Ahora, señaló, que "todas las semanas prácticamente hay alguna mesa de diálogo con el presidente", mientras que "en la época de Cristina no se hablaba, no se quitaban las retenciones, hizo política vendiendo soja".Además recordó: "Cuando me detuvieron, luego mandó la Resolución 125 al Congreso que era lo que todos esperaban"."El campo sigue unido, la Mesa de Enlace es también resultado del egoísmo y la soberbia de los Kirchner", remató.