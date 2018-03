"Busqué pacificar el país"

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ex vicepresidente Julio Cobos está convencido, a diez años del conflicto por la resolución 125, de que su histórico voto en contra del proyecto del Gobierno permitió "pacificar el país" y consideró que si le hubieran dado la posibilidad de gestionar una solución en el Senado el proyecto "hubiera salido de un plumazo".En una entrevista con NA, el actual senador por Mendoza evitó mencionar a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner, pero les atribuyó la responsabilidad por la escalada del conflicto al afirmar que "todos querían arreglar" la encarnizada pelea con las cámaras agropecuarias pero había "inflexibilidad del Poder Ejecutivo".Durante la charla recordó diálogos y gestiones de aquellos cuatro meses y, especialmente, la sesión del Senado que definió la suerte del conflicto, al tiempo que mencionó a algunos de los protagonistas, entre ellos al radical Emilio Rached, que determinó el empate de la votación que llevó al mendocino a expresar su histórico "voto no positivo".-El voto fue el desenlace de una sucesión de hechos. El tema era sectorial y pasó a ser un tema social, porque había un conflicto social. En la ponderación de mi decisión, primó la búsqueda de pacificar y calmar los ánimos.-Y sí, al otro día se calmó todo. Creo que fue un conflicto absolutamente innecesario. Ya pasó mucho tiempo, pero es algo que se podría haber evitado.-Cuando se produce la detención de Alfredo De Angeli yo pedí públicamente la intervención del Congreso para solucionar el tema y a los pocos días se resuelve enviar el proyecto, pero el paso siguiente que adopté fue convocar a los gobernadores para ver qué opinaban. Hablé con ellos uno por uno, iban a venir todos, me lo confirmaron, pero después lo vaciaron.-Por pedido del Gobierno. Vinieron tres nada más: (Alberto) Rodríguez Saá, (Juan) Schiaretti y (Hermes) Binner. Creo que si hubieran venido los gobernadores esto se solucionaba rápidamente, porque tratar la resolución en el Congreso no era "apruébenla como está", que es lo que se proponía, sino ver qué salida había para encontrar una solución armónica. Lamentablemente esto no sucedió. Había inflexibilidad por parte del Poder Ejecutivo. De hecho, si yo llegué a desempatar fue porque había muchos senadores del oficialismo votaron en contra.-No, ellos querían modificarlo, no rechazarlo. Bajar 5% las retenciones, incorporar costos de producción, porque el proyecto solo se refería al precio del dólar y no a los costos. Había proyectos de (Carlos) Reutemann, de (Pablo) Verani, eran cinco en total.-Sí, todos querían arreglarlo.- (Asiente con la cabeza). En todos había ganas de arreglarlo. Incluso me acuerdo de que cuando pedí la intervención del Congreso yo no lo consulté con nadie, lo venía diciendo y no me daban bolilla. Al otro día vienen José Pampuro y Miguel Picchetto a hablar conmigo y me dicen "Julio, cómo no nos consultaste". Les pregunto "¿si lo hubiera consultado ustedes qué me hubieran dicho? Que tenían que consultarlo con el Gobierno. Bueno, yo asumo la responsabilidad. Pero ¿ustedes qué piensan?". Y me dicen "estamos de acuerdo".- Unas cinco horas, más o menos. Rached me dijo que si venía era para votar a favor. También me había preguntado "¿Y si no aparezco?" y le dije: "Te van a ir a buscar". En la sesión Pampuro y Nicolás Fernández me preguntaron dónde estaba Rached, que no le atendía el teléfono a (el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo) Zamora, y les dije "no sé, pero a mi me dijo que si venía votaba a favor". Al rato Rached se acercó a mi oficina y les dijo a mis colaboradores que iba a votar en contra y ahí me dijeron "jefe, va a tener que desempatar".-Pampuro trató de mediar. Me había dicho "estirá lo que más puedas, a ver si convenzo al bloque para hacer un cuarto intermedio". Yo le dije "que lo pida Pichetto el cuarto intermedio". Esto también lo hablé con Fernández, pero no había caso. Yo lo veía que él (Pampuro) hablaba y en un momento me hizo una seña y ahí decidí. Ni tiempo ni ganas de armar un discurso, lo único por lo que bregaba era por un cuarto intermedio.-Alguna senadora me dijo que me fuera de la sesión y que desempatara Pampuro. La saqué volando.-No, no (risas).-No, nadie. Pero ya conocían el esfuerzo que yo había hecho. Lo que pasa es que ellos no pensaban que iba a haber empate, hubo muchos votos que sorprendieron: Corregido, Saadi, Quintela. Se contaba voto a voto. Yo veía un enceguecimiento, en una situación que... (suspira). Qué sé yo.-A mí me preguntaban cómo me llevaba con mi vice cuando era gobernador y yo les decía que re bien. Si a mí el vicegobernador me decía "esto no sale" yo le hubiera dicho "arreglá, fijate qué podés hacer para sacarlo", pero esto no se dio. Porque si no lo sacábamos de un plumazo.-La vi porque me la hicieron ver en alguna nota que me hicieron. Qué se yo... uno lo ve ahora y dice "tal cosa podría haber hecho de otra forma", pero ya está. Había que estar ahí. Recuerdo que en una de las sesiones siguientes yo me iba al baño y lo llamé a Reutemann para que viniera a presidir. Cuando se sentó me dijo: "Mamita, yo no hubiera querida estar acá".