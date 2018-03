Deuda de Nación: Lifschitz espera una "propuesta seria"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, afirmó ayer que espera que la propuesta que el gobierno nacional le hará la semana próxima sobre la deuda en concepto de coparticipación, sea "seria" y señaló que aguardan la iniciativa "con poca paciencia"."Esperamos tener la semana próxima una respuesta seria, como nos dijo ayer Marcos Peña, porque hace más de dos años y medio que la Corte Suprema de Justicia falló a nuestro favor y no hemos tenido respuesta positiva. Esperamos, pero ya con poca paciencia", señaló Lifschitz en diálogo con radio Continental.El viernes, desde Santa Fe, Peña anunció que la semana que viene convocará al gobernador Lifschitz para analizar "una propuesta formal sobre el pago de la deuda por coparticipación"."Esperamos que se pueda iniciar un proceso de diálogo y que se pueda llegar a un acuerdo", dijo ayer Peña al término de la ceremonia de inauguración de la Central Térmica Timbúes, en la ciudad santafesina de San Lorenzo.El monto original de la deuda de la Nación con Santa Fe era de 23 mil millones de pesos pero la provincia estima que, actualizado, alcanza los 50 mil millones de pesos. El monto, los plazos y las formas de pago es lo que debe comenzar a discutirse.Por otra parte, Lifschitz se refirió ayer a la situación económica de la provincia y el futuro inmediato, al señalar que ante la "incertidumbre en la economía", Santa Fe "está con expectativas tratando de consolidar la gestión con inversión pública" y en medio de un proceso de reforma constitucional.REFORMA Y REELECCIONEl gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, ratificó su intención de reformar la Constitución provincial para "modernizar y actualizar" el texto que tiene casi 60 años y señaló que "si el obstáculo fuera el tema de la reelección", está "dispuesto" a correrse de la discusión."Es un tema absolutamente secundario el de la reelección y queda totalmente supeditado a la decisión de la Asamblea Constituyente. No voy a hacer una campaña por la reelección, pero si hubiera un consenso mayoritario en ese punto, será el momento de analizarlo", sostuvo el mandatario provincial.El artículo 64 de la Carta magna santafesina, que data del 18 de abril de 1962, establece que "el gobernador y vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, sin que evento alguno autorice prórroga de ese término, y no son elegibles para el mismo cargo o para el otro sino con intervalo, al menos, de un período".En diálogo con Radio Continental, el referente socialista se refirió a las críticas de la oposición a la iniciativa reformista, ya que consideran que se busca imponer la posibilidad de una reelección."Si el obstáculo fuera el tema de la reelección, estoy dispuesto a correrme de la discusión para permitir que haya una reforma, porque es el objetivo fundamental", remarcó Lifschitz.En ese sentido, el referente socialista indicó que el objetivo es "modernizar y actualizar una Constitución que tiene casi 60 años"."Junto con la de Mendoza son las dos que no se han reformado en el período democrático ni luego de la reforma nacional de 1994. Hay temas que están en contradicción con la Constitución Nacional", precisó.Y concluyó: "Tenemos que ponerle límite a las reelecciones indefinidas, porque salvo el gobernador, en Santa Fe todos los demás cargos pueden ser reelectos de manera indefinida. También queremos introducir pautas de igualdad de género en la conformación de las listas".