Estoy casi seguro, que muchos lectores coincidirán conmigo, respecto del título de esta nota. Es necesario e indiscutible de que de una buena vez, los honestos se dediquen a la política. Estamos viviendo el desastre de un Gobierno que durante más de diez años usó de la política para beneficio propio, no todos pero muchos de ellos usaron de la política para beneficio propio, no todos, pero muchos de ellos están presos, otros en vías de que le dicten sentencias condenatorias.Todo ello ¿por qué?, porque la gente honesta se dedica a su trabajo honrado pero, no a la política.Felizmente tenemos gente muy capaz, honesta y con buenos principios y formación, pero no escuchan los intereses políticos.Es suficiente haber pasado por las aulas universitarias para comprender que gente capaz la tenemos en muchos aspectos, pero lamentablemente no le interesa ocupar cargos políticos.Dónde están los Moreno, Belgrano, San Martín, Alberdi, Sarmiento, De la Torre, Palacios, Frondizi, Illia, Begnis, etc., etc.; que no aparecen en los cargos políticos, tenemos en nuestra Historia excelentes ejemplos de ciudadanos intachables.A todos los honestos hagámosle un llamado generoso para que se dediquen a la política, para excluir los corruptos y ladrones que usan las arcas del Estado para llenarse los bolsillos.En fin, el tema da para mucho más, pero la conclusión es: los honestos a la política.