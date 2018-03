El Tiguan sobresale por su confort y seguridad

De entrada es imponente: tiene siete asientos, y su modernidad supera a todos sus competidores. Nos hablan de virtudes destacadas en motorización, de seguridad, de confort y de tecnología.Estamos hablando de la impactante Nueva Tiguan Allspace, que ya puede ser consultada en la Concesionaria Escobar de nuestra ciudad ( Av. Int. O. Zóbboli 650).Sin dudas, la principal novedad radica en que en esta nueva versión existe una tercera fila de asientos que le ofrece al cliente la posibilidad de transportar de manera muy cómoda a siete pasajeros. Un paso adelante muy elogiable en cuanto a las virtudes de un vehículo ya exitoso."Ya superó nuestras expectativas. Muchos rafaelinos y allegados de la zona vienen a consultar por ella. Ya tenemos muchas preventas y estamos con varias negociaciones en curso", le dijo a LA OPINION José Martínez, gerente de la sucursal de nuestra ciudad.Pero eso no es todo. El nuevo Tiguan Allspace estará propulsado por dos motorizaciones: 1.4 TSI de 150 CV y 2.0 TSI de 220 CV, los cuales poseen excelentes niveles de prestaciones y eficiencia. Estas motorizaciones estarán asociadas a la transmisión DSG de 6 velocidades con tracción simple y DSG de 7 velocidades 4Motion, respectivamente. Además, como novedad exclusiva para la marca Volkswagen en Argentina, la motorización 1.4TSI estará equipada con la tecnología Active Cylinder Technology (ACT), la cual es capaz de desconectar automáticamente cilindros de combustión según la necesidad de performance requerida por el conductor, para lograr un menor consumo y funcionamiento más eficiente."Superó al modelo anterior. Nuestros clientes nos destacan eso, que es más grande y más imponente. Aparte la tecnología que tiene es superadora, tiene un panel bárbaro", expresó el gerente.Otra cualidad que destacó Martínez, es la seguridad de este vehículo. El mismo dispone una serie con un alto nivel de equipamiento, dentro del cual se destacan: Control electrónico de estabilidad (ESC), 6 Airbags, Sistema de bloqueo electrónico de diferencial (EDL), Sistema de estabilización de tráiler, Detector de fatiga, Anclajes Isofix, Sistema de monitoreo de presión de neumáticos, Asistente de arranque en pendiente (no disponible para la versión Trendline). De esta manera, este SUV de la marca Volkswagen continuará representando una opción muy segura (y desde la versión de serie) dentro de la oferta del segmento."Definitivamente tiene muchas novedades, es uno de esos vehículos que marcan tendencia. Hacía tiempo que no aparecía un auto con tantas expectativas para nuestros clientes", destacó.La Nueva Tiguan Allspace está disponible en 3 versiones y dispondrá de interesantes novedades en equipamiento en comparación con la anterior versión de Tiguan. El siguiente es el detalle:Trendline: equipamiento destacado (incluye equipamiento de seguridad, ya mencionado): Motor 1.4TSI de 150 CV con transmisión DSG de 6 velocidades y ACT; 3 filas de asientos; Navegador satelital “Discover Media” de 8” con AppConnect; Espejos exteriores color carrocería, eléctricos, calefaccionables y plegables; Barras de techo en color negro; Volante multifunción con levas de cambio; Apliques interiores “Titanium Silver”; Sensores de estacionamiento delanteros y traseros; Climatizador automático de 3 zonas; Sensor de lluvia; Control de crucero; Espejo retrovisor interior antideslumbrante; Opticas delanteras halógenas con iluminación diurna en LED; Faros antiniebla delanteros y traseros.Comfortline: equipamiento adicional a la versión Trendline: Motor 2.0TSI de 220 CV con transmisión DSG de 7 velocidades; 4 Motion; Iluminación de ambiente con zócalo de puerta iluminado; Detalles cromados en el interior; Apliques interiores “Dark Grid”; Techo solar panorámico (opcional); Opticas delanteras de LED, con iluminación dinámica en curva; Opticas traseras de LED, oscurecidas; Vidrios traseros oscurecidos; Asistente de arranque en pendiente; Mesas plegables para asientos traseros; Selección de perfil de manejo; Cámara de visión trasera; Sistema acceso y arranque Keyless.Highline: equipamiento adicional a la versión Comfortline: Asientos revestidos en cuero “Vienna”, eléctricos, calefaccionables y con memoria; Barras de techo en color plata; Techo solar panorámico; Light Assist; Area View con Park Assist; Head-up Display; Active Info Display; Espejos exteriores color carrocería, eléctricos, calefaccionables, plegables, con memoria; Apertura de baúl eléctrica con pedal virtual; Navegador satelital “Discover Pro” de 9,2” con AppConnect y almacenaje interno de 64Gb.