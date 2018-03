Tras el empate, Bovaglio habló del partido, la gente y Klusener

El torneo de este Atlético de Rafaela es un caso muy particular. A pesar de estar peleando en los primeros puestos desde el comienzo mismo del torneo y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la B Nacional, la gente no le perdona haber fallado en las últimas presentaciones que tuvo en Alberdi. A Gonzalo Klusener, el goleador de la “Crema” con 6 tantos, tampoco; al punto de querer sacarlo del equipo en todo momento. Así lo hace sentir la platea techada, el sector de palcos y gran parte de la popular.En la conferencia de prensa, luego del empate con sabor a derrota ante All Boys, Lucas Bovaglio se refirió a las críticas: “Los jugadores son los que quieren ganar más que nadie, si hay alguien que quiere ganar son ellos. Irse con la reprobación del público les genera dolor, este cuerpo técnico quiere ganar mucho más que muchas personas que no entienden que estamos punteros, que estamos haciendo un trabajo con recursos nobles y con la mayor responsabilidad posible, pero esto es fútbol y a veces no se te da ganar, ni cuando lo mereces”.Sobre la poca “banca” que tiene Klusener, el DT apuntó: “Evidentemente no está en el corazón del hincha”. Y sumó: “Lo dije varias veces, Gonzalo hace un trabajo, por el equipo, tremendo y cuando no convierte todo eso pasa desapercibido. En el análisis que nosotros hacemos también ponemos eso en la balanza. Tuvo para hacer el segundo y no lo pudo meter y lo dejamos en cancha porque pensábamos que iba a hacer el gol de la victoria y no se dio”.Con 31 puntos, Atlético lidera el torneo. De local consiguió 13 y afuera los otros 18. En el Monumental le cuesta más de la cuenta y no logra definir los partidos. “No tuvimos efectividad”, dijo Bovaglio. “Duele. La idea es sumar de a tres y ganar en casa, el equipo no brilla de local, pero los últimos dos partidos los mereció ganar. Hablar de merecimientos en esto no tiene importancia porque lo que vale son los puntos. En la tabla hoy tenemos un punto más, la idea era sumar de a tres para que el resto tenga la responsabilidad de ganar”, agregó.Sobre el análisis del encuentro, el entrenador albiceleste declaró: “Se nos escapa la victoria en un partido que entiendo que estuvo bien planteado, en un PT que prácticamente no se jugó, estuvo demasiado cortado, no hubo juego. En el ST nos ponemos arriba en el marcador y nos pasó algo parecido a lo de Independiente Rivadavia, tuvimos para liquidarlo, no lo hicimos y en la única llegada que tiene el rival nos lo empata”. Bovaglio, como todos los que estuvieron presentes en la noche del viernes, no pudieron ocultar su bronca. “No tengo explicación, esto es fútbol y a veces pasa, nos está pasando mucho, que somos superiores al rival y no cosechamos lo que merecemos. Somos superior a los rivales y entiendo que se llevan mucho premio, pasó con los mendocinos, ahora con All Boys. Si hacíamos el segundo es muy probable que el partido terminaba en goleada. Lamentablemente no pudimos hacer el segundo gol, ahí se terminaba el partido, queda abierto para que el rival en alguna pelota parada, en algún error nuestro te lo empate. Y así fue. No podemos dejar vivos a los rivales, hay que liquidar los partidos”.Atlético vuelve a jugar el próximo domingo y en relación a ello, Lucas Bovaglio fue clarito: “Vamos a ir a Santiago del Estero a ganar, a presionar, a pararnos en campo de Mitre, lo vimos mucho al rival y lo vamos a ir a ganar”.