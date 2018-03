De a poco, Tissera recupera su salud

Melina Tissera (31) evoluciona favorablemente en el Hospital Jaime Ferré, tras aquel balazo que recibió el pasado 23 de febrero, sobre calle Anduiza, cuando iba con su moto.

Hoy sigue internada y de a poco mejora, según las averiguaciones que hizo este medio con el Director del Hospital, Jorge Bertram.

Tras recibir esa bala, dejó de funcionarle el cuadro urinario y el intestinal, y tras las cirugías, de a poco comenzó a normalizarse su estado: "ya le comenzó a funcionar el cuadro urinario y también el digestivo. Ella tuvo muchas complicaciones cuando llegó al Hospital, no le funcionaba el sistema renal ni tampoco el intestinal", dijo Bertram.

Tissera tuvo una severa complicación en dos uréteres, que es el conducto que une al riñón con la vejiga. Hoy su estado es mucho mejor", explicó el doctor Bertram.

Recordemos que la paciente había sido agredida por un "ajustes de cuentas", entre la ex mujer de un hombre que actualmente está detenido en la cárcel de Coronda, y autora del disparo en calle Anduiza y la víctima, quien sería actual pareja del delincuente que está preso.

Recordemos que hace poco, en las Oficina de Gestión Judicial, se llevó adelante una audiencia de medidas cautelares, donde María Eugenia C., alias “Piri”, de 24 años, quién se entregó a la justicia por adjudicarse el hecho y quedó presa preventivamente. La misma dijo haberle reclamado efectos personales de un hombre que ambas conocían: Evelio “Yiyo” Ramallo.

Las calificaciones penales que ya está afrontando de aquí en más “Piri” y su abogado son “portación de arma de guerra sin la debida autorización legal”, “homicidio calificado por alevosía agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”, y “hurto calificado”, todo en concurso real entre si.