Candidato a gobernador

Omar Perotti destacó que su elección como vicepresidente del Senado de la Nación "es un reconocimiento a la provincia de Santa Fe, una de las más grandes del país y de mayor contribución en la generación de riqueza por su potencial agropecuario e industrial".Con respecto a sus planes para el próximo año, admitió que buscará nuevamente ser el gobernador de Santa Fe. "Hay que ser franco, no oculto mis deseos de ser gobernador. Tenemos tiempo en este 2018 para seguir formando equipos técnicos, sumar más santafesinos con ganas de participar de una nueva etapa de la Provincia", manifestó. "A diferencia de las anteriores oportunidades, esta vez iniciamos el proceso con un nivel de instalación muy alto, la última elección abrió una expectativa muy amplia y entusiasmó a muchos con este proyecto. Claro que no alcanza con eso, pero vamos recorrer la Provincia y trabajar en un proyecto integral para la Provincia para convocar con una agenda positiva", declaró.Por último, Perotti no coincide con el gobernador Miguel Lifschitz de acelerar los tiempos para reformar la Constitución de la Provincia. "Son los santafesinos los que tienen que decidir si debe o no reformarse la Constitución provincial y no un grupo de dirigentes. Santa Fe tiene una muy buena Carta Magna. Se puede modernizar, es cierto, pero no traba la generación de empleo o la adopción de políticas de seguridad por ejemplo", aseguró."En Santa Fe, la Constitución no permite la reelección inmediata o dos períodos consecutivos, lo cual ha cosechado reconocimientos muy importantes. El tema hay que analizarlo muy bien. Pero reitero, son los santafesinos los que deben responder si quieren o no reformar la Constitución, y además si quiere que haya o no reelección del gobernador. La oportunidad está en el 2019, cuando vayamos a votar se incorpora una boleta más con dos consultas y listo", explicó Perotti. "Así se termina la discusión de la oportunidad, de si le conviene o no al gobernador de turno y por eso la frena la oposición. Hay que quitar el componente de la especulación en base a una decisión soberana de los santafesinos", agregó.