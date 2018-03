Los treinta años de la Escuela "22 de Noviembre"

La Escuela de Música " 22 de Noviembre" está transitando por su trigésimo aniversario, y para iniciar las actividades previstas para este año con la intención de exaltar el hito en la trayectoria del establecimiento, dependiente del Sindicato de Músicos de la ciudad, recibimos la visita de Rubén Carlini, director del establecimiento y Javier Albornoz, profesor a cargo de la cátedra de saxo.Rubén Carlini remarcó que "estamos transitando los treinta años de la institución, este año habrá una serie de talleres, charlas, abiertos a la comunidad para destacar el aniversario, en ellos estarán involucrados profesionales músicos, algunos de ellos exalumnos y otra gente del ámbito nacional, para explorar un poco más lo que es el campo de la música popular y traer experiencias de otros músicos.Agregó más adelante que "también este año empezamos con una tecnología un poco más renovada, tuvimos algunos recursos que nos permitieron anexar más material, parte de informática para estar más cercanos a lo que es hoy la tecnología aplicada a la música, y sobre eso también daremos cursos"."Estamos en medio del inicio del ciclo lectivo, pero también en la etapa de inscripción, así que están abiertas, sobre todo para saxo, bandoneón, bajo, piano y canto, cátedras que aún no tienen el cupo cubierto".Nos hizo saber que el alumno que se acerca al establecimiento egresa con un título de capacitación musical refrendado por el Ministerio de Educación de la Provincia en la especialidad que cada uno curse.En otro pasaje Carlini hizo saber que "son siete las especialidades, a saber: guitarra, piano, canto, percusión, bajo, saxo y bandoneón".De las especialidades que se ofrecen, manifestó que " guitarra es la convocante, y actualmente muchísimos se inclinan por el piano, esto tiene que ver con las épocas, con las generaciones, con los chicos, qué están escuchando, estuvo un poco ausente en la música popular, sobre todo en la que escuchan los chicos, en el rock, aunque hay instituciones en ese campo como Fito y Charly que utilizan el piano, pero los chicos por ahí están escuchando grupos más cerrados con bajo, guitarra y batería, pero ahora el piano está volviendo a convocar".Consultado Albornoz acerca de lo que ocurre con el instrumento de su cátedra, el saxo, destacó que "es el instrumento más moderno que tenemos, ya que es el último que se fabricó, en 1860 más o menos, así que es el más moderno y en este momento está utilizándose para todo tipo de música. clásica, jazz, latino, rock, tango, folclore, diversas expresiones musicales, uno puede evidenciar su personalidad en el saxo ya que no se oye a dos saxofonistas que suenen igual, es un instrumento que sobre todo saca la personalidad de uno, por ahí a veces también la locura de uno".Carlini agregó que "es un instrumento que al ser melódico y muy versátil y con el que se trabaja mucho sobre la improvisación.Justamente, acerca de la improvisación puso de relieve que " ese es otro tema que abordaremos este año, vamos a hacer cursos y talleres de improvisación, en uno de esos talleres estará Marcelo Actis, y eso, me parece que dentro de lo que nosotros somos, una escuela de música popular, formadora de músicos populares, la improvisación es una parte esencial del lenguaje, se está usando en todos los géneros".