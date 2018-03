Unión necesita el triunfo para seguir con chances

Con la necesidad de quedarse con los tres puntos para seguir manteniendo la aspiración de ingresar al Pentagonal final por el primer ascenso, Unión de Sunchales recibirá esta tarde a Gimnasia y Tiro de Salta. El partido, correspondiente a la séptima fecha de la Zona Campeonato B del Federal A, se iniciará a las 18:30 en el Polideportivo de la Av. Belgrano con el arbitraje de Jorge Nelson Sosa, de Corrientes.Luego de un buen comienzo con 7 puntos sobre 9 en juego, el elenco de Adrián Tosetto sufrió dos derrotas consecutivas, primero como local con Defensores y luego en Misiones ante Crucero del Norte. Por ello, hoy deberá recomponer su imagen como local y esperar que puedan ceder algunos puntos Central Córdoba de Santiago o el propio Defensores, que tiene un duro encuentro en San Francisco.El técnico sunchalense no podrá contar en este partido con el defensor Maximiliano Sola y el volante Diego Calgaro, en ambos casos por suspensión.Los demás encuentros de la fecha serán: a las 19 Sarmiento de Resistencia vs. Crucero del Norte (Rodrigo Rivero); a las 20 Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Chaco For Ever (Federico Guaymas) y a las 20:15 Sp. Belgrano de San Francisco vs. Defensores de Villa Ramallo (Nazareno Arasa).Recordemos que al Pentagonal clasifican los dos primeros de las Zonas A y B, y el mejor tercero.Central Córdoba 11 puntos; Defensores 10; Unión, Sp. Belgrano y Crucero del Norte 7; Gimnasia y Tiro y Sarmiento 5; Chaco For Ever 3.