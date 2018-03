Sólo le sirve la victoria

Con la soga al cuello, Libertad de Sunchales visitará esta tardecita a Atlético Paraná en uno de los encuentros de la octava fecha de la Reválida, Zona C, del Federal A. El encuentro comenzará a las 19:30 y será dirigido por José Sandoval, de Concordia.El equipo entrerriano le lleva 6 unidades de ventaja y es el más cercano para los Tigres en el afán de mantener la categoría. Un empate dejaría a los dirigidos por Carlos Trullet contra las cuerdas y una derrota decretaría el peor desenlace.Sin embargo, el Cañonero llega entonado tras la victoria como local ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y batallará hasta las últimas consecuencias para conseguir su primer triunfo como visitante en esta temporada. Para este encuentro podrá contar con los regresos de Juan Sabia y Facundo Rodríguez quienes ya cumplieron con la fecha de suspensión.Por su parte, el rival de este domingo, en esta segunda fase, registra tres partidos ganados en igual cantidad de presentaciones en la capital entrerriana y es el equipo que más puntos sumó en la Zona 3. Para este encuentro, el DT Fernando Benítez deberá prescindir de Pablo Lencioni, una pieza clave en la mitad de la cancha.Los demás partidos de la Zona C: 19:30 Sp. Las Parejas vs Depro (Esteban Nasier) y 20:00 Gimnasia (CdU) vs Douglas Haig (Federico Presa).Douglas Haig 35 puntos; Sp. Las Parejas 33; DEPRO 32; Gimnasia 30; Atlético Paraná 29 y Libertad 23.