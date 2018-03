Irlanda ganó el Seis Naciones

DUBLIN, 11 (AFP-NA) - Irlanda ganó el Torneo de las Seis Naciones de rugby gracias a su victoria sobre Escocia con un punto de bonificación (28-8), este sábado en Dublín, un título que concretó tras conocer la derrota posterior de Inglaterra contra Francia (22-16) en Saint Denis, en la cuarta y penúltima jornada de la competición.Al XV del Trébol solo le falta completar la hazaña esta temporada con un triunfo el próximo sábado en Twickenham frente a Inglaterra, con lo que lograría el tercer Grand Slam de su historia (ganar todos los partidos del torneo), tras los conseguidos en 1948 y 2009. Gracias a su undécima victoria consecutiva (un récord), el equipo de Joe Schmidt (19 puntos) ya no puede ser alcanzado en la clasificación, ya que Inglaterra y Francia tienen diez unidades. Este triunfo irlandés permite coronar la progresión que ha exhibido estos últimos meses, con un potencial físico impresionante.En su partido contra Escocia en Dublín, Irlanda marcó cuatro tries, gracias principalmente a un nuevo doblete del wing Jacob Stockdale, en el primer periodo (22 y 40), su tercero consecutivo tras los logrados ante Italia y Gales. En el segundo periodo Conor Murray (46) y Sean Cronin (69) completaron el triunfo con bonus gracias a dos nuevos tries. Stockdale, de 21 años, se convirtió en el único jugador en la historia de Irlanda en lograr seis tries en un mismo torneo de las Seis Naciones.Derrotado en sus dos primeros partidos por Irlanda y Escocia, el XV de Francia encadenó su segundo triunfo consecutivo, tras vencer a Italia, y asciende a la tercera plaza, en espera del partido de este domingo entre Gales (5º) e Italia, sexto y último.