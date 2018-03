Storani, clave en el primer play off

Brown de San Vicente le ganó un partido increíble a Atlético Sastre en tiempo suplementario, en el inicio de los playoffs de Liga Provincial de Básquetbol. Fue 80 a 78 como con un gancho a distancia de Walter Storani en los últimos instantes.El pívot de 48 años fue figura con 26 puntos y 8 rebotes, jugando casi 40 minutos, en una de sus mejores producciones del torneo. El viernes próximo será la revancha en la cancha del equipo que dirige Roberto Vico. Recordemos que las series son al mejor de tres.Sport Cañadense 107 vs. Campaña de Carcarañá 57; Platense de Reconquista 86 vs. Libertad (VT) 57; Rivadavia Jrs de Santa Fe 77 vs. San Jorge 75; Unión de San Guillermo 80 vs. Sportsmen de Rosario 85; Talleres de Villa GG 77 vs. El Tala de Rosario 75; Temperley de Rosario 71 vs. Almagro de Esperanza 74; Alma Juniors 56 vs. Ceci BBC 66.