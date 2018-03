Prohíben salir del país a ex funcionarios de Chaco

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La Justicia Federal de Chaco les prohibió salir del país a dos ex funcionarios del gobierno provincial y otras siete personas, en el marco de una causa que los investiga por supuesto lavado de dinero, evasión fiscal y fraude contra la administración pública.Luego de los allanamientos realizados el último viernes en dependencias de la Gobernación chaqueña, la jueza federal Zunilda Niremperger les prohibió salir del país por un mes al ahora ex secretario general del Gobierno, Horacio Rey, y al ex subsecretario de Comercio, Roberto Lugo.Ambos fueron apartados de sus respectivos cargos por el vicegobernador, Daniel Capitanich, que se encuentra a cargo del Ejecutivo provincial por el viaje del gobernador, Domingo Peppo, a Washington.Según informó Diario Norte, la restricción alcanza también a Claudia Varela, Hugo Rey, Ricardo Retamozo, Mónica Yaczuk, Susana Fernández, Ismael Fernández y Facundo Gil.La Justicia investiga los movimientos de fondos públicos a través de fideicomisos, herramienta utilizada por el Gobierno para los negocios con proveedores del Estado, y a través de la tercerización de diversos servicios mediante empresas privadas, como agencias de publicidad.El último viernes, la magistrada dispuso operativos en una agencia de publicidad que depende del Gobierno provincial, una guardería náutica, dos oficinas de un fideicomiso, la vivienda de Rey, la Secretaría Legal y Técnica, y algunas oficinas de Desarrollo Social.Tras los procedimientos, la Gobernación afirmó que "ordenó la plena colaboración con la Justicia" en el marco de la investigación.