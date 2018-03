"Atacamos la base de sustentación"

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández consideró que "el mayor error político" de la gestión kirchnerista fue no haberse dado cuenta, cuando se anunció el 11 de marzo de 2008 la resolución 125, de que "en verdad se estaba atacando" a su "base de sustentación política", porque perdía "en las grandes ciudades" y ganaba "en el campo"."Yo en su momento, cuando Martín (Lousteau) renunció, propuse que se la diera por caída (a la resolución 125 que establecía las retenciones móviles), pero había otras cuestiones políticas que complicaron la decisión. Cristina (Kirchner) sintió que eso podía ser tomado como un gesto de debilidad", rememoró en declaraciones a Radio Continental.Sobre el origen de la controvertida medida que en 2008 desató el enojo de las entidades del campo, Fernández -entonces jefe de Gabinete- señaló: "Un día viene Lousteau y me dice que en noviembre (del año anterior) iba a haber un lapso financiero, que las importaciones iban a bajar y que las retenciones iban a caer drásticamente"."La propuesta de Martín fue empezar a reducir los subsidios de la energía y el trasporte, lo que a mí me pareció inteligente.Cuando fuimos con ese planteo, Cristina dudó porque le parecía que se iba a enfriar la economía y planteó la idea de que mejoremos los ingresos", reconstruyó.Y prosiguió: "En esa búsqueda apareció Guillermo Moreno (por entonces secretario de Comercio) con una idea espléndida, poner las retenciones de cualquier exportación del campo al 64%.Cuando lo hablo con Martín, obviamente era un disparate, le dije que busque una solución y así nació la 125".Recordó, además, que el mayor problema técnico de la medida era que cuando la soja pasaba los 610 dólares, el 95% de lo que se cobraba por encima quedaba en manos del Estado, por lo cual, para el ex jefe de gabinete, ese detalle tenía "un sentido expropiatorio"."El mayor error político fue no darnos cuenta de que en verdad estábamos atacando directamente a nuestra base de sustentación política, porque nosotros perdíamos en las grandes ciudades y ganábamos en el campo", evaluó.Fernández sostuvo que el 11 de marzo de 2008, en la previa del anuncio de la iniciativa, participó de una reunión con Cristina y Lousteau, y que en ese encuentro su única intervención fue preguntarle al entonces ministro de Economía si las entidades del campo estaban al tanto del proyecto y que la respuesta fue afirmativa."Yo me quedé tranquilo. Martín lo anunció y a los diez minutos empiezan a llamar Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Luciano Miguens (Sociedad Rural)... y ahí me di cuenta de que no estaba hablado, pero el problema ya estaba desatado", indicó.