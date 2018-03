Lousteau: "no querían perder el poder"

BUENOS AIRES, 11 (NA). - A lo largo de los diez años que pasaron desde el lanzamiento de la resolución 125, el ex ministro de Economía Martín Lousteau reflexionó en varias oportunidades sobre la medida y evaluó que se trató de un recurso adoptado porque "los que manejaban la lapicera no querían perder el poder. Todo esto empezó con los subsidios. Yo quería corregir los subsidios, pero los manejaban (Guillermo) Moreno, (Ricardo) Jaime y (Julio) De Vido. Eso hay que entender de cómo se manejaban los subsidios. El que tiene la lapicera, no quiere perder el poder", relató el actual diputado nacional en una entrevista con el programa Animales Sueltos del canal América en 2014.