Valentín Aguirre sorprendió con la pole

En su segunda presentación en el Turismo Carretera, Valentín Aguirre se quedó este sábado con la pole position. El arrecifeño fue el más veloz de la clasificación de la segunda fecha del torneo 2018 de la popular categoría, que se realiza en Neuquén, y además lideró el 1-2 de Dodge que completó Jonatan Castellano.Aguirre, que el año pasado se consagró campeón del TC Pista, se quedó con el mejor tiempo de la sesión al registrar 1m28s454/1000 y aventajó por solo 18/1000 a Castellano. El trío de punta lo completó el campeón Agustín Canapino (Chevrolet) a 40/1000.El Top 5 de la tanda cronometrada lo cerraron Juan Martín Trucco (Dodge) a 140/1000 y Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 193/1000. Más atrás se ubicaron Guillermo Ortelli (Chevrolet), Juan Marcos Angelini (Dodge), Gabriel Ponce de León (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet), líder del torneo, y Santiago Mangoni (Chevrolet), cerrando los diez mejores puestos.La oportunidad de haber podido cerrar una buena vuelta en lo que fue la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo Parque Provincia de La Pampa se esfumaba para el rafaelino al perder el control de su Torino al pisar arena suelta que dejara otro auto delante de él. Nicolás Gonzalez termino despistando y rompiendo parte vital de su trompa, finalizando en el puesto 32 con un tiempo de 01:29.587 (a 1.113 del mejor). Tras haber terminado la clasificación que tuvo como líderes a Werner, Ortelli, Angelini y definitivamente a Valentín Aguirre, el piloto habló con nosotros y nos resumía lo sucedido con estas palabras: “en la clasificación en lo que fue la primera vuelta veníamos bien a dos décimas hasta el parcial dos y se me pone de costado por la arenilla que tiró otro auto y me fui afuera y rompí el alar de la trompa. Esto me complicó la clasificación pero el auto funciona bastante bien como para intentar avanzar para lo que va a ser la serie. El cambio de neumáticos fue bastante bueno en los entrenamientos y esperamos poder hacer un buen trabajo en la final. Una lástima, creo que podríamos haber terminado entre los 15 y nos complicó eso. La clasificación fue muy apretada, estamos todos muy pegados y vamos a la final con el objetivo de tratar de redondear bien el fin de semana.”. El piloto del A&P Competición estará largando desde la 6ª fila de la segunda serie clasificatoria a las 9:30 hs e irá en busca de poder avanzar con miras a lo que será la segunda final del año que se pondrá en marcha a las 13:40 Hs y que tendrá como aditivo el cambio de neumáticos obligatorio. Los pilotos podrán ingresar a boxes a partir de la vuelta 9 y hasta la 20 inclusive. La competencia se transmitirá en vivo por la señal de canal 7, la TV Pública a todo el país.