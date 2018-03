Docentes y estatales van al paro tras rechazar ofertas del Gobierno

Si bien la Provincia mejoró la propuesta salarial, los gremios docentes de Amsafe, Sadop y UDA no aceptaron el ofrecimiento y confirmaron que no habrá clases ni martes ni miércoles. Además, los maestros se movilizarán el miércoles en Santa Fe. ATE y UPCN también convocaron a un paro para los mismos días.

La negociación paritaria en la Provincia de Santa Fe se trabó aún más ayer cuando los gremios docentes y de empleados estatales rechazaron la segunda propuesta de aumento salarial y convocaron a un paro de 48 horas que se llevará a cabo entre el martes y miércoles próximos, lo que paralizará la actividad tanto en las escuelas como en todos los ámbitos de la administración pública.

Los funcionarios de la administración de Miguel Lifschitz presentaron ayer prácticamente la misma oferta que la semana pasada en la primera reunión paritaria, con la variante de adelantar al mes de marzo un uno por ciento de lo que se iba abonar en julio.

Según la información proporcionada desde Casa Gris, la propuesta es de un aumento del 7% a abonarse en el mes de marzo, un punto más del porcentaje establecido en la primer reunión que implica para el gobierno provincial una erogación adicional de más de 400 millones de pesos. El segundo tramo es de 4% para el mes de julio; y el tercer tramo de 5% para el mes de octubre lo que completa un total de 16% anual aunque no se menciona la cláusula gatillo aunque estaría garantizada.

La Provincia formalizó su propuesta en dos reuniones, por un lado el ministro de Gobierno Pablo Farías y el de Economía, Gonzalo Saglione, encabezan las negociaciones los secretarios generales de los gremios UPCN, Jorge Molina y de ATE, Jorge Hoffmann. Por el otro lado, la titular de la cartera de Educación, Claudia Balagué, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, se reunieron con Sonia Alesso, José Testoni, Oscar Loseco, Javier Almirón y Adriana Monteverde de AMSAFE; Patricia Mounier y Martín Lucero, de Sadop; Rosa Bugnar y Daniel Domínguez, de UDA y Javier Formía y Horacio Ramón, de AMET.

"Es una propuesta insuficiente tanto en el porcentaje como en la forma de aplicarse los porcentajes", subrayó Hoffmann decepcionado tras retirarse del encuentro. "Pasaron tres reuniones y no hemos logrado una propuesta satisfactoria", agregó.

Al término del encuentro, AMSAFE rechazó la propuesta de la paritaria y ratificó el paro de 48 horas para los días martes 13 y miércoles 14 de marzo, con movilización provincial a Santa Fe.

"Este nuevo ofrecimiento consiste en un porcentaje de aumento del 16% para todos los cargos y se divide en tres tramos en marzo, julio y octubre, con cláusula de actualización salarial. Como ya ocurriera con la primera propuesta recibida, esta segunda está lejos de las expectativas de la docencia santafesina y de la inflación prevista para el corriente año. Desde AMSAFE reiteramos que defenderemos el salario y las condiciones de trabajo y, en el marco de lo resuelto por la Asamblea Provincial del pasado 1º de marzo, queda ratificado el paro de 48 horas de la semana próxima, que se realizará el martes 13 y miércoles 14 de marzo", expresó el gremio tras el plenario que presidió Alesso y en el que participaron los 19 delegados seccionales del sindicato, entre ellos la rafaelina Gricelda Marcos. La movilización provincial a la ciudad de Santa Fe será el miércoles a partir de las 10, se indicó.

En tanto, el sindicato de los docentes particulares también consideró "insuficiente" a la propuesta salarial presentada ayer por el Gobierno "dado que no se modificó de de manera cualitativa, ni cuantitativa respecto a la oferta anterior, por lo que los Consejos Directivos de las seccionales de Santa Fe y Rosario resolvieron paro por 48 hs. para los días 13 y 14 de marzo próximo.

Por su parte, UDA también planteó su rechazo a la oferta que llevaría el salario inicial a $ 16.155 pesos a partir de marzo en la que también se incluye la cláusula gatillo. "Sigue siendo insuficiente dado que no alcanza para recuperar el salario, por lo que el paro será sin asistencia a los lugares de trabajo", resaltó en un comunicado.

Farías, en tanto, dijo "estar convencido de que el esfuerzo que hace el Gobierno es importante y que tiene el resguardo de la cláusula gatillo que garantiza que ningún trabajador percibirá su salario por debajo de la inflación" a la vez que lamentó la decisión de los sindicatos. Asimismo, señaló que el Gobierno evaluará si "descuenta el día a empleados estatales y docentes que realicen paros". Por su parte, Saglione manifestó que "un punto de la paritaria representa para la provincia casi 800 millones de pesos".

En el caso de los docentes, las medidas de fuerza de la próxima semana se sumarán a los tres días de paro que ya cumplieron esta semana que termina.