Atlético volvió a fallar en casa

A diferencia de lo que sucede lejos de Rafaela, donde este Atlético está haciendo una campaña formidable, de local le cuesta una enormidad poder hacerse fuerte en su reducto. Es que lo de anoche fue un ‘deja vu’ de lo que fueron las anteriores prestaciones en el Monumental: derrota ante Brown de Adrogué y empate ante Independiente Rivadavia. Porque volvió a pasar lo mismo, a jugar mal, a no quebrar el maleficio de local, a fallar chances claras, a no aprovechar el hombre de más y, a no saber cerrar los partidos y, por sobre todas las cosas, a pagar caro los errores defensivos. Y si esto no se mejora de aquí al final, el ascenso directo va a ser muy duro, muy complicado. Por eso la gente se fue con mucha bronca y amargura y con una especie de silbatina por más que el equipo siga siendo el puntero de la B Nacional.Lo del primer tiempo fue muy pobre y hubo poco por rescatar. De entrada, Losada se lució en un mano a mano ante el bueno de Albertengo, que entre algodones, volvió a ser el mejor y el más desequilibrante del local. Parecía que el equipo de Bovaglio salía a comerse crudo al ‘Albo’, pero fue solo una sensación. De a poco, la visita fue emparejando el trámite y generando errores defensivos en el dueño de casa a través de las contras. Por eso, tuvo que aparecer Macagno para salvar su caída ante algunas lagunas de los centrales albicelestes. La pelota empezó a viajar más por arriba que por abajo debido a que los volantes del elenco rafaelino no lograban recuperar y tener posesión, y mucho menos tener conexión con los delanteros. Por eso casi no había chances de gol, dependiendo el dueño de casa de lo que podía generar el de Egusquiza en gestión ofensiva.Ya en la segunda parte, la imagen de Atlético fue algo mejorada. Salió a presionar desde el arranque y encontró la apertura tras una jugada fortuita. Gaggi la robó en la salida del rival, abrió hacia la derecha para Albertengo, quién envió el centro al medio del área aunque el balón dio en el botín de García. Ese leve desvió sirvió para que la trayectoria de la redonda sea otra, descoloque a su arquero y haga estallar al Monumental. Aprovechando el envión del 1 a 0, tras cartón Atlético fue por más y se perdió el segundo de manera insólita. Velázquez apareció solo con pelota dominada por el segundo palo, no se animó a definir ante el arquero y le dio el gol servido a Klusener, que entrando también en soledad por el medio no definió bien ante el achique de Losada, perdiéndose el delantero ‘resistido’ por los hinchas una posibilidad inmejorable de empezar a liquidar el partido. Y no todo quedó allí, porque luego lo tuvo el ingresado Soloa, que en la primera que toca casi clava el segundo con un remate de media distancia que alcanzó a desviar Vaccaneo, el segundo arquero de All Boys. Atlético era superior al rival pero no lo podía reflejar en el arco rival. Para colmo, Ibars volvió a perder con Albertengo en la marca y vio la segunda amarilla, con lo cual el panorama era más que alentador para los de Bovaglio. Sin embargo, al toque, Dematei cometió una infracción cerca del área, Guerra ejecutó con precisión la pelota parada al segundo palo y libre de marcas, Faccioli la cruzó de cabeza para el sorpresivo 1 a 1 y enmudecer así el estadio de barrio Alberdi a 10’ del final. Ya en los minutos finales, en medio de los murmullos de la gente, los albicelestes sintieron el impacto, no pudieron reaccionar y casi no hubo opciones de poder ganarlo. De hecho, casi lo pierde si no fuera por Macagno, que le sacó el segundo a Castro tras un remate de lejos que tenía olor a gol.Atlético sigue en deuda de local y dejando escapar muchos puntos importantes que ojalá en el futuro no los pueda llegar a lamentar. Por lo pronto, sigue siendo el puntero de la PBN y deberá volver a recuperar afuera lo que volvió a perder en casa.