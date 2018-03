La Nación formaliza la propuesta de pago de la deuda con Santa Fe

Al participar de la inauguración de la Central Térmica Timbúes cerca de Rosario junto al gobernador Miguel Lifschitz, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el Gobierno nacional prepara una propuesta de pago para cancelar la deuda con la Provincia de Santa Fe. "La semana que viene vamos a convocar al gobernador para una reunión para hacerle una propuesta formal por parte de la Nación sobre el pago de la deuda de coparticipación. Esperamos que se pueda iniciar un proceso de diálogo y que se pueda llegar a un acuerdo", subrayó el funcionario nacional en declaraciones periodísticas.

Tras la confirmación de Peña, Lifschitz aseguró que "es un buen dato el que me acaba de dar el jefe de Gabinete, en el sentido de que vamos a tener una propuesta concreta, la cual analizaremos". Asimismo, consideró que "es el principio para que lleguemos a un acuerdo y no solo se cumpla con el fallo de la corte sino también con lo que habíamos acordado en el Consenso Fiscal".

Ambos funcionarios hicieron referencia de esta manera al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de diciembre de 2015, que reconoció a Santa Fe una acreencia que se ha estimado en más de $ 50 mil millones.

Durante la charla con Lifschitz, la prensa señaló que el jefe de Gabinete lo había nombrado como a "un amigo". "Es mutuo", respondió el jefe de la Casa Gris a la vez que expresó que "las diferencias políticas, las visiones diferentes de la realidad que tenemos, no pueden ser un obstáculo para el respeto y sobre todo para el diálogo".



CENTRAL TERMICA

Peña y Lifschitz inauguraron la Central Térmica Timbúes, que demandó una inversión de 181 millones de dólares portará 170 megavatios de potencia eléctrica al Sistema Argentino de Interconexión, y pidió seguir "apostando a ese desarrollo energético que va a permitir crecer por las próximas décadas".

Peña enfatizó que las acciones que viene realizando el Gobierno para recuperar capacidad energética permitieron que "en febrero se alcanzara el pico máximo de demanda eléctrica que fue íntegramente cubierto por nuestra propia generación". "Demuestra que ese crecimiento que estamos generando como país lo podemos sustentar también desde el crecimiento de la energía", indicó el funcionario que, a su vez, planteó que eso permitirá "alimentar un desarrollo productivo a lo largo y ancho del país que cree el trabajo" que necesita el país.

También señaló que hace más de dos años la Argentina tenía "un sistema energético colapsado" y debía recurrir a la importación "con enormes problemas para poder cumplir con la demanda".

Peña formuló esos conceptos en la inauguración de la Central Térmica Timbúes, ubicada en esa localidad cercana a la ciudad de Rosario.

Acompañado por Lifschitz, el jefe de ministros destacó que "son muchos los proyectos" que la Nación está "trabajando en conjunto con el gobierno provincial, el sector privado, los intendentes y la sociedad civil". Además, transmitió el saludo del presidente Mauricio Macri: "Con mucho orgullo pidió que agradezca toda esta tarea que, en conjunto, se ha logrado acá, y pedirles que sigamos en esta línea trabajando, avanzando y transformando juntos este país", remarcó Peña.

Por su parte, el gobernador santafesino sostuvo: "Tenemos expectativas que 2018 sea un año de crecimiento de la economía, apostamos a eso desde Santa Fe, a promover y alentar la inversión y el desarrollo productivo; si hay una provincia que tiene condiciones favorables, que tiene oportunidades a la vista para lograr mejores niveles de desarrollo y crecimiento económico por razones geográfica e históricas, esa es la provincia de Santa Fe".

La planta se construyó a partir de la convocatoria a inversores que hizo el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía Eléctrica, para la instalación de 1000 MW de nueva capacidad de generación.

El Grupo Albanesi destinó una inversión de 611 millones de dólares como parte de su plan de expansión para ampliar su capacidad de producción de más 1600MW, a través de sus 10 centrales ubicadas en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Buenos Aires y Rio Negro.