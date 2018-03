Hasta el martes inscriben para sorteo de viviendas

El director del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Marcelo Bersano, recordó que la inscripción para el sorteo de las 64 viviendas de barrios Italia y Mora, cierra el próximo martes 13 de marzo. "Todas aquellas familias que todavía no se inscribieron, pueden hacerlo en el Sitio Web del Municipio, a través del Registro digital de acceso a la vivienda, hasta el martes 13 a las 23:59. También pueden concretar el trámite de manera personal, acercándose a la sede del IMV, en Lavalle 1021, el lunes o el martes inclusive en el horario de 7:15 a 12:30", puntualizó el funcionario.El requisito fundamental, recordó Bersano, "es tener una casilla de correo para abrir la inscripción, ya que allí recibirán todas las notificaciones". Además, "como este Plan es de administración provincial, los requisitos los determina y administra el Gobierno provincial. Rafaela es el único caso donde hay una ordenanza que exige una antigüedad o residencia de 10 años, y nosotros permanentemente pedimos a todos los planes que se llevan adelante en la ciudad que esta se cumpla. Entonces, los requisitos son: el cumplimiento de esa ordenanza, sumado a los de ingreso mínimo y máximo y de composición del grupo familiar, que propone la Provincia".El Director del IMV se mostró preocupado porque "en el universo de las familias que ya se inscribieron hay un porcentaje con la inscripción validada, pero también un número muy importante de 648 familias que, por determinadas razones no validó su inscripción".Los motivos pueden ser que "no culminó el proceso o le faltó completar algún rango de la planilla digital. Este número nos preocupa mucho, como bien venimos comunicando a la Provincia. Por eso, a una semana del cierre del registro, convocamos a todas las familias que tengan alguna duda sobre su proceso de inscripción o que no recibieron la notificación, a que se acerquen cuanto antes consultar a la sede del IMV, o que chequeen por medio los canales digitales antes mencionados, si su inscripción está validada o si deben completar algunos rangos faltantes, para poder culminar su registro".Una vez cerrado el registro con la totalidad de inscripciones válidas, se realiza un filtro con los requisitos enumerados, y quedará un número final de familias en calidad de participar del sorteo, que se efectuará el 27 de marzo en la sede de Lotería de Santa Fe tal como anunció el martes pasado el secretario de Estado del Hábitat de la provincia, Diego Leone, cuando visitó Rafaela para entregar escrituras de más de 60 familias."Entre la fecha de cierre y de sorteo hay 14 días, motivo por el que le estamos pudiendo a la Provincia que podamos exponer la lista de familias seleccionadas y tener la posibilidad, si así lo permite la Provincia, de que las familias que no aparezcan en la misma conozcan los motivos de por qué no fueron aptas", aseveró Bersano. Asimismo, "le pedimos a la provincia que comunique cuál es el procedimiento posterior al cierre de inscripción. Estamos a la espera de ello".Del total de viviendas, se sortearán 53, ya que 11 de las unidades se adjudicarán a beneficiarios del programa provincial "Mi Tierra Mi Casa", pertenecientes al cupo de Personas con discapacidad. En tanto, de las 53 que se sortearán, 10 se destinarán a fuerzas de seguridad, 1 al cupo bomberos, 2 al cupo de personas con discapacidad motriz, 1 al cupo ex Combatientes, 2 al cupo demanda general con antigüedad y 37 al cupo demanda general. El cupo otra discapacidad no se conformará ya que es cubierto con los beneficiarios de Mi Tierra Mi Casa.Los requisitos para participar del sorteo son poseer 10 años de residencia y trabajo en la ciudad, conformar grupo familiar, tener ingresos mínimos por grupo familiar de $ 13.000 (mientras que el tope máximo es de $ 38.000). Las cuotas nunca superarán el 20 % de los ingresos del grupo familiar.Los interesados pueden inscribirse desde cualquier computadora, tanto en www.rafaela.gov.ar (luego ir a Instituto Municipal de la Vivienda) o bien ingresando a www.santafe.gob.ar/habitat, sin olvidar que los datos consignados tienen carácter de declaración jurada.