Werner ataja contra el Celta de Vigo

El rafaelino Axel Werner continuará como arquero titular del Atlético Madrid a raíz de la lesión del esloveno Jan Oblak, que el jueves fue baja en el partido de Europa League contra el Lokomotiv de Moscú (victoria 3 a 0) por una "lesión en la musculatura glútea izquierda", según informó este viernes el club rojiblanco. Oblak "se sometió a una resonancia magnética que ha determinado que sufre una lesión en la musculatura glútea izquierda", afirmó el Atlético en un parte médico.El club colchonero no especifica el tiempo de baja, limitándose a afirmar que está "pendiente de evolución". Sin embargo, el diario deportivo Marca afirma que el meta esloveno se perderá el partido de Liga del domingo contra el Celta y es duda para la vuelta de los octavos de final de la Europa League el jueves en Moscú, tras ganar el Atlético en la ida por 3 a 0. "Parece que sí estará listo para jugar contra el Villarreal el siguiente partido de Liga" el próximo día 18.La reciente salida de Miguel Moyá, segundo guardameta rojiblanco, a la Real Sociedad permitió a Werner subir un escalón y todo parece apuntar a que repetirá el domingo contra el Celta.ELOGIOS DE SIMEONEEl entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, destacó el jueves el "buen presente y un futuro mucho mejor" de su compatriota Axel Werner. "Cuando apareció la posibilidad de Moyá para poder salir, nosotros hemos confiado en el crecimiento que estaba teniendo él y, al mismo tiempo, no quitarle a Moyá la oportunidad que estaba naciendo. En ese crecimiento de Axel estamos. Seguramente las cosas no pasan por casualidad", valoró sobre el portero ex de Atlético de Rafaela."Este chico, cuando viajamos para jugar ante el Levante, viajó en tren a ver el equipo sin estar convocado; cuando jugamos en Valencia, tomó un tren y se fue a ver al equipo como un hincha más, cuando jugamos en Sevilla lo mismo... Son detalles que van gestando este tipo de oportunidades", prosiguió Simeone en rueda de prensa según publilcó el diario español Mundo Deportivo."No creo que las oportunidades aparezcan por casualidad, sino por causalidad. Está trabajando bien, tendrá como todos los jóvenes momentos y confiamos en lo que nos puede dar", explicó el técnico, que remarcó que Werner transmitió "confianza y tranquilidad" en su debut, "más allá de que no hayan tirado mucho al arco", y recordó que "muchas veces ha pasado igual con Oblak"."Pero sí es importante lo que transmite el portero. Confiamos en él, se apostó por el hace un tiempo atrás y esperemos que cuando tenga la oportunidad responda de la mejor manera", finalizó Simeoni.