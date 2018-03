Jaguares, buscando el primer triunfo

BUENOS AIRES, 10 (NA) - La franquicia argentina Jaguares, con cambios significativos en su XV inicial, recibirá hoy a los Waratahs australianos en su cuarto partido en el Super Rugby 2018, donde buscará su primera victoria. El partido se disputará a partir de las 18:00 en el estadio "José Amalfitani" de Vélez, en el barrio porteño de Liniers, con televisación de ESPN.

No fue para nada bueno el arranque de Jaguares en su tercera participación en el torneo, porque fue de mayor a menor, pero hilvanó tres caídas consecutivas ante Stormers (28-20) y Lions (47-27), como visitante, y frente a Hurricanes (34-9), la semana pasada como local.

Ante esta situación, el entrenador Mario Ledesma volverá a cambiar dentro del XV inicial, donde Tomás Lavanini estará en la segunda línea junto a Matías Alemanno mientras que Marcos Kremer pasará de la segunda posición a la tercera línea acompañado por el capitán Pablo Matera y Javier Ortega Desio. En tanto, Santiago González Iglesias será titular por primera vez en lugar de Bautista Ezcurra en el centro de la cancha.

Será el tercer encuentro para los australianos que en el debut vencieron 34-27 a Stormers y luego empataron 24-24 con Sharks en condición de visitante.

Estas son las formaciones iniciales:

Jaguares: Joaquín Tuculet, Bautista Delguy, Matías Orlando, Santiago González Iglesias y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera (capitán); Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Felipe Arregui. DT: Mario Ledesma.

Waratahs: Israel Folau, Alex Newsome, Lalakai Foketi, Kurtley Beale, Curtis Rona, Bernard Foley, Jake Gordon, Jed Holloway, Michael Hooper (c), Michael Wells, Tom Staniforth, Ned Hanigan, Paddy Ryan, Damien Fitzpatrick, Tom Robertson. DT: Daryl Gibson.



EN SEVEN

Los Pumas 7s tendrán este fin de semana una nueva oportunidad para seguir revalidando los pergaminos de una buena temporada en el Circuito Mundial de Seven. En el BC Place de Vancouver, los dirigidos por Santiago Gómez Cora tendrán como primer escollo el día sábado a los rivales de la zona que serán: Samoa (16:20), Gales (19:52) e Inglaterra (23:24).