Importante entrega a Escuelitas Barriales

El intendente Luis Castellano y el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, Leonardo Crosetti, hicieron entrega de elementos deportivos a las 13 escuelitas interbarriales de fútbol que tiene en marcha el municipio en distintos sectores de la ciudad.

"Las escuelitas deportivas interbarriales cubren necesidades que los clubes no pueden cubrir, ya sea porque los chicos no pueden pagar la cuota o porque quedan afuera por no tener condiciones", expresó Leo Crosetti. Cabe destacar que aparte de la entrega de elementos deportivos y botiquines de primeros auxilios a estas 13 escuelitas, también se entregaron elementos para 3 playones.

Estos espacios de inclusión contienen a más de 700 niños de toda la ciudad. El Intendente destacó "el trabajo deportivo y social que hacen las escuelitas y playones porque es maravilloso. Agradecemos a dirigentes vecinalistas y profesores que trabajan en estos espacios de integración". Por otro lado enfatizó: "Hay que seguir haciendo trabajo comunitario porque, lamentablemente, la institución básica que es la familia está cada vez más deteriorada y para algunos jóvenes el club es el único lugar de contención".

Cabe destacar que en la ocasión se entregaron cinco pelotas para cada escuela, conos, un botiquín completo de primeros auxilios y pecheras para identificar a los grupos.