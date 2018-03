Para Massot, a Cambiemos le seguirá "el PJ reciclado"

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, vivió ayer un momento incómodo en un programa de televisión, cuando realizó comentarios sin percatarse de que estaba al aire y sostuvo que Cambiemos puede gobernar "seis" o "diez años más" y que "después va a venir el Partido Justicialista reciclado".

"¿Estamos al aire?", preguntó Massot visiblemente desconcertado al percatarse de que lo estaban filmando mientras respondía las preguntas del conductor Antonio Laje, en un programa de la señal A24.

Massot había afirmado que Cambiemos podría gobernar "seis" o "diez años más" y "después va a venir el Partido Justicialista reciclado", y señaló que él esperaba que el peronismo llevara adelante "una continuación de lo grueso del plan económico que se está haciendo ahora".

El conductor del programa le señaló entonces que al radicalismo, aliado del PRO en la coalición Cambiemos, no le gustaría esa expresión, pero el diputado remarcó: "Los radicales están gobernando".

Previamente, Massot había realizado un diagnóstico sobre la economía y reconocido que "la clase media urbana es posiblemente la que más está sufriendo", al tiempo que indicó que "es innegable que a mucha gente le debe estar tocando cambiar el colegio y la obra social".

"Esto no va a persistir en el tiempo, va a persistir hasta el momento que tengamos que ajustar los precios relativos. El último aumento importante es el del gas, que viene a principios de mayo, ahí terminan los aumentos por arriba de la inflación", continuó el diputado.

Siempre convencido de que la charla transcurría durante un corte comercial, señaló: "No venimos a quitar derechos, pero cuando tenés que empezar a pagar lo que valen realmente las cosas, se complica".

"La clase media y la clase alta hoy lo que están haciendo es empezar a bancar ese 80% del gasto nacional que va abajo, y abajo no tenés quilombo porque eso está llegando. Seguimos con un país asistencialista, eso es innegable, por eso la única salida es el trabajo, no hay otra", sostuvo.

Fue entonces cuando sostuvo que "el Gobierno anterior podría haber hecho las cosas para que la economía crezca" y agregó: "Lo que podemos hacer nosotros es normalizar las reglas de juego, empezar a crecer de vuelta y crecer durante el tiempo suficiente".

"No piensen en un mandato, es un proceso a 20 años, que posiblemente lo termine el peronismo. Ojalá lo termine el peronismo, ojalá lo que venga después sea, con todas las diferencias que podemos tener, una continuación de lo grueso del plan económico que se está haciendo ahora", añadió.

Tras el comentario que le hicieron sobre el radicalismo, Massot continuó: "¿Alguien duda que nos podemos quedar seis años, diez años? ¿Y después quién va a venir? Va a venir el PJ reciclado".

"Este está filmando", indicó luego el diputado, señalando a la cámara que estaba transmitiendo su imagen mientras realizaba los comentarios y en ese momento le confirmaron que sí estaba saliendo al aire.

Más tarde, el jefe del bloque PRO de la Cámara baja señaló a través de redes sociales que había pasado un "gracioso momento" en A24 y que había que "saber reírse de uno mismo y de estas reacciones espontáneas". "Afortunadamente, ya no hay dobles discursos. Pienso y ratifico todo lo que dije al aire. Solo hubiera gesticulado menos y omitido la palabra quilombo", dijo.

Fuentes de la UCR consultadas por NA señalaron que el partido no se expresará por el momento sobre las declaraciones, pero el diputado radical Luis Pastori salió a defender a su par, aunque adelantó que "a los dichos de Nicolás Massot seguramente lo conversemos luego con el interbloque radical".

"No le adjudico ninguna connotación peyorativa hacia el radicalismo a los dichos de Massot. En Cambiemos saben lo que aporta el radicalismo y lo que es en la coalición. Hoy el radicalismo tiene tres gobernadores y con expectativas de tener por lo menos 3 o 4 más en las próximas elecciones en base a los resultados anteriores", agregó.